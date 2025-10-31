Από τη Beyoncé μέχρι το βινύλιο- Οι πιο fun επιλογές των παραγωγών του Mad Radio 106.2

Το Mad Radio 106.2 συνεχίζει να δίνει το δικό του στίγμα στην ελληνική ραδιοφωνική σκηνή, όχι μόνο μέσα από τη μουσική του, αλλά και μέσω των ραδιοφωνικών παραγωγών του. Μέσα από ένα γρήγορο και διασκεδαστικό this or that παιχνίδι, μοιράζονται τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, τις ραδιοφωνικές τους προτιμήσεις, αλλά και μικρές καθημερινές συνήθειες που αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα τους.

Τα ερωτήματα είναι απλά και διασκεδαστικά. Beyonce ή Lady Gaga; Πρωινή ή βραδινή εκπομπή; Spotify ή βινύλιο; Οι παραγωγοί δίνουν τις απαντήσεις τους με χιούμορ, ειλικρίνεια και λίγο από τον προσωπικό τους κόσμο, φέρνοντας τους ακροατές πιο κοντά σε αυτούς πέρα από τα μικρόφωνα.

Γιάννης Τουμπάνος

Τρία μικρά και εύκολα διλήμματα κλήθηκε να απαντήσει ο Γιάννης Τουμπάνος. Στο πρώτο έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στον The Weeknd και τον Bruno Mars. Οι σκέψεις ήταν πολλές αλλά τελικά η ζυγαριά στράφηκε προς τη μεριά του The Weekend.

Στο δεύτερο δίλημμα μπήκαν στο παιχνίδι τα social media, Instagram ή TikTok. Εδώ παραδέχτηκε ότι ανήκει σε άλλη γενιά και έτσι το Instagram ήταν μονόδρομος.

Τέλος, η ερώτηση για τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού ή τις δικές του επιλογές δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Η απάντηση ήρθε αστραπιαία, οι επιλογές του κοινού ήταν σαφώς προτεραιότητα.

Αντιγόνη Βιντιάδη

Στα διλήμματα, η Αντιγόνη Βιντιάδη έχει ξεκάθαρες προτιμήσεις. Όταν η επιλογή περιορίζεται ανάμεσα σε Harry Styles και Justin Bieber, η σταθερή αξία του Justin δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας.

Στην ερώτηση για συναυλία ή χαλάρωση στο σπίτι με ακουστικά, επιλέγει ξεκούραση και ατμόσφαιρα. Ένα ποτάκι στο χέρι και ποπ κορν κάνουν το σπίτι ιδανικό για μουσική απόλαυση.

Και όταν πρόκειται για νέες επιτυχίες ή throwbacks, η καρδιά της μένει στο παλιό. Όπως λέει, το καλύτερο κρασί είναι πάντα το “παλιό”, και το ίδιο ισχύει και για τις μουσικές αναμνήσεις.

Φαίη Βώκου

Η Φαίη Βώκου αποφασίζει χωρίς δεύτερη σκέψη. Στο δίλημμα Dua Lipa ή Sabrina Carpenter η επιλογή είναι ξεκάθαρη, με την Dua Lipa να κερδίζει. Όταν πρόκειται για ζωντανή μετάδοση ή προηχογραφημένο επεισόδιο, επιλέγει τη ζωντανή μετάδοση, γιατί η ενέργεια της αμεσότητας δεν συγκρίνεται. Στην τελευταία ερώτηση, βιβλίο ή podcast, η επιλογή είναι βιβλίο, για λίγη ηρεμία και προσωπικό χρόνο.

Πέτρος Τριανταφύλλου

Ο Πέτρος Τριανταφύλλου είχε ξεκάθαρες απαντήσεις στα διλήμματα του. Στη σύγκριση Doja Cat ή Chappell Roan, η καρδιά του πάει στην Doja για τη φωνή, τη μουσική και τις live εμφανίσεις, ενώ αναγνωρίζει την Chappell για τους στίχους, τις μελωδίες, το θάρρος και την επιμονή της.

Όσον αφορά σινεμά ή Netflix, η εμπειρία της μεγάλης οθόνης και του ήχου στο σινεμά είναι αξεπέραστη. Το Netflix, όπως παραδέχεται, σε παίρνει εύκολα ο ύπνος στα πρώτα 20 λεπτά, εκτός κι αν κολλήσεις και βλέπεις non stop μέχρι το πρωί όπως κάνει ο ίδιος.

Στο δίλημμα solo εκπομπή ή ντουέτο, η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Ντουέτο με την Κατερίνα, ενώ solo αναλαμβάνει μόνο τα weekends.

Κατερίνα Ψύχα

Η Κατερίνα Ψύχα μπήκε στο κλίμα των ερωτήσεων και έκανε τις δικές της ξεκάθαρες επιλογές. Στο δίλημμα Taylor Swift ή Billie Eilish, η απάντηση ήταν Billie Eilish, δείχνοντας την προτίμησή της σε πιο alternative ήχους.

Όσον αφορά τη μουσική πλατφόρμα, το Spotify κέρδισε με διαφορά απέναντι στο βινύλιο, καθώς ταιριάζει καλύτερα στον γρήγορο τρόπο που ακούει και ανακαλύπτει νέα τραγούδια.

Τέλος, στο δίλημμα chill vibes ή party vibes, διάλεξε τα party vibes, αποδεικνύοντας ότι δεν της λείπει η διάθεση για διασκέδαση και ενέργεια.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μπήκε στο παιχνίδι των this or that όπως όλοι οι υπόλοιποι παραγωγοί του Mad Radio 106.2. Στην ερώτηση Ed Sheeran ή Shawn Mendes επέλεξε τον Ed Sheeran, ακολουθώντας τη δική του μουσική διαδρομή. Όσο για τα ακουστικά, τα ασύρματα ήταν μονόδρομος.

Και όταν ήρθε η στιγμή να διαλέξει μεταξύ Morning show ή Night Vibes, η επιλογή ήταν ξεκάθαρη, προτιμώντας την ηρεμία και την ατμόσφαιρα της νύχτας.

Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου δεν δυσκολεύτηκε να ξεκαθαρίσει τις προτιμήσεις της στα μικρά this or that διλλήματα. Στη μάχη μεταξύ Beyonce και Lady Gaga η καρδιά της επιλέγει τη Lady Gaga γιατί κάθε εμφάνισή της είναι ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό statement, τολμηρή και πάντα μπροστά από την εποχή της.

Όταν ήρθε η σειρά του δίλημματος συνεντεύξεις με καλλιτέχνες ή παιχνίδια με ακροατές, επέλεξε τις συνεντεύξεις. Κάθε καλλιτέχνης έχει μια μοναδική ιστορία να αφηγηθεί και έναν ιδιαίτερο τρόπο να βλέπει τον κόσμο, κάτι που κάνει τη συζήτηση πάντα ενδιαφέρουσα και γεμάτη στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Στο ερώτημα πάρτι ή χαλαρή βραδιά στο σπίτι η προτίμησή της ήταν ξεκάθαρη. Προτιμά τη γαλήνη και την άνεση του σπιτιού με τους ανθρώπους που αγαπά, όπου μπορεί να χαλαρώσει και να απολαύσει την ηρεμία αντί για τον θόρυβο και τη φασαρία ενός πάρτι.

