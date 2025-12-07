MadWalk 2025 Mega
Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολυ ενα σενάριό μου να γίνει ταινία»

xarisopoulos_vaggelis
Από τη φωνή του στο Shopping Star στο stand-up comedy, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μοιράζεται την προσωπική και δημιουργική του πλευρά
Μαρία Χατζηγιάννη

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, ο οποίος σχολίασε τις ειδήσεις του site με τον δικό του καυστικό τρόπο, ενώ παράλληλα μίλησε και για τις stand up παραστάσεις που πραγματοποιεί αυτόν τον καιρό.

Τον γνωρίσαμε από τη χαρακτηριστική φωνή του και τον καίριο σχολιασμό του στο Shopping Star. Σήμερα, πέρα από τη συνεχή παρουσία του στο ραδιόφωνο, έχει στραφεί δυναμικά και στο stand-up comedy, παρουσιάζοντας μια πιο προσωπική και δημιουργική πλευρά του. Για όσους θέλουν να τον ακούσουν και να τον δουν θα βρίσκεται στις 12 και 19 Δεκεμβρίου στο Polis, στο Νέο Ηράκλειο για δύο ξεκαρδιστικές παραστάσεις.

Διάβασε επίσης: H Mikay το Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι που έχω καταθέσει για τη Eurovision είναι βαθιά προσωπικό»

Αν και τα social media τον κουράζουν αφάνταστα, έχει καταφέρει να βρει τον δικό του, απολύτως ιδιαίτερο τρόπο να είναι παρών σε αυτά και να προωθεί τη δουλειά του. Τα βίντεο με τα stand-up comedy sessions μέσα στο μετρό έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, ενώ το κοινό του σταθερά μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

@harisopoulos Βαγγέλης Χαρισοπουλος Τσάμπα αστεία επεισόδιο 5 Παραστάσεις από 9 Οκτώβρη Και κάθε Πέμπτη στο Καφεθεατρο Κοδριγκτώνος 2 Αθήνα Instagram harisopoulos #standupcomedy #tsampasteia #standupcomedian #athensgreece #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – Βαγγέλης Χαρισόπουλος

Πρόσφατα ο Νίκος Οικονομόπουλος, αποκάλυψε σε συνέντευξη του ότι είναι πολλές οι φορές που όταν φτάνει πίσω από το μικρόφωνο παθαίνει κρίσεις πανικού. Με αφορμή αυτή την είδηση ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μίλησε για τον ίδιο, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο αλλά έχει τύχει να βρεθεί πολύ κοντά: «Δεν νομίζω ότι ήταν κρίσεις πανικού, υπήρξε μια φάση στη ζωή μου που έφτασα κοντά όταν έπρεπε να αντιμετωπίσω ένα οικονομικό ζήτημα».

Αλλάζοντας θέμα και πηγαίνοντας σε κάτι πιο ανάλαφρο και ευχάριστο, όπως η έλευση των Χριστουγέννων, η συζήτηση πήγε γύρω από το στόλισμα του σπιτιού. Αν και οι περισσότεροι έχουν ήδη στολίσει τα δέντρα τους, ο ίδιο αποκάλυψε πως παρόλο που αγαπά τη γιορτινή περίοδο, δεν έχει προλάβει να στολίσει ακόμη: «Πολλοί εκπλήσσονται με το γεγονός ότι, παρότι εργένης, στολίζω. Όσοι έρχονται στο σπίτι με ρωτούν: “Γιατί στόλισες, αφού είσαι μόνος σου;”. Δεν είμαι ο τύπος που θα μετρήσει αντίστροφα, αλλά περιμένω τις γιορτές να έρθουν». Βέβαια, όσο περιμένει τις ημέρες αυτές να έρθουν του αρέσει να τρώει πολλά γλυκά, εκτός από κουραμπιέδες και μελομακάρονα.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, μίλησε και για τις αναμνήσεις που έχει από τα Χριστούγεννα των προηγούμενων χρόνων: «Τα πιο όμορφα ήταν εκείνα που περνούσα με την οικογένειά μου, ειδικά όταν ερχόταν ο αδερφός μου που σπούδαζε στο εξωτερικό. Πολύ χαρούμενες στιγμές έζησα και ως φοιτητής, όταν πηγαίναμε εκδρομές με τους φίλους μου. Φυσικά, υπήρξαν και πολλές χρονιές που πέρασα τα Χριστούγεννα δουλεύοντας».

v_harisopoulos
https://www.instagram.com/vharisopoulos/?hl=el

Και επιστρέφοντας στην επικαιρότητα, μετά το γιορτινό διάλειμμα, προέκυψε η είδηση ότι η Millie Bobby Brown άλλαξε πρόσφατα το όνομά της, υιοθετώντας το επίθετο του συζύγου της, Jake Bongiovi. Με αφορμή αυτό, σχολίασε τη δική του οπτική: «Αν θέλει να το αλλάξει, είναι δικαίωμά της. Μπορεί να θεωρείται οπισθοδρομικό στην εποχή μας, αλλά δεν είμαι αντίθετος. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και αντίστροφα, κι ένας άνδρας θα μπορούσε να πάρει το επίθετο της γυναίκας του».

Στο επεισόδιο του προηγούμενου Σαββάτου του After Dark, καλεσμένη ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα καλή στις δουλειές του σπιτιού, κάτι που, όπως φάνηκε, δεν ισχύει για τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Ο ίδιος παραδέχτηκε: «Δεν κάνω καθόλου δουλειές στο σπίτι, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Προφανώς και έχω οικιακή βοηθό».

Μια ακόμη αποκάλυψη που συζητήθηκε ήταν αυτή της Ελένης Φουρέιρα, η οποία μίλησε για την πρώτη της γνωριμία με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, μια γνωριμία που προχώρησε επειδή, τυχαία, άνοιξε τα αιτήματα των μηνυμάτων της και απάντησε. Στο ενδεχόμενο να φλέρταρε κι εκείνος με θαυμάστρια μέσω social media, απάντησε: «Φυσικά! Μέσα από τα social γίνονται όλα. Ακόμα και όταν είσαι σε ένα μπαρ, πάλι τα social της άλλης κοπέλας θα ζητήσεις. Μάλιστα, το αναφέρω και στην παράστασή μου».

harisopoulos_vaggelis
https://www.instagram.com/vharisopoulos/?hl=el

Αν και η συζήτηση ξεκίνησε από τα πέντε πιο δημοφιλή γιατροσόφια που δεν λειτουργούν, γρήγορα οδηγήθηκε στα επαγγελματικά βήματα που θα ήθελε να κάνει στο μέλλον: «Θα ήθελα πολύ να πετύχει το stand-up comedy, γιατί φέτος το κάνω πιο επαγγελματικά. Θα ήθελα επίσης να δω ένα δικό μου σενάριο να γίνεται ταινία ή σειρά, έχω ήδη γράψει πέντε. Ένα ακόμη απωθημένο μου είναι και μια σατιρική εκπομπή».

Το MadWalk 2025 by Three Cents άφησε εποχή και σε λίγες ημέρες, στις 13 Δεκεμβρίου, θα μεταδοθεί στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσω της συχνότητας του Mega, δίνοντας την ευκαιρία και σε όσους δεν παρευρέθηκαν να το απολαύσουν. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν εκεί και μοιράστηκε την εμπειρία του: «Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Πάντα το MAD δημιουργεί πρωτότυπες παραγωγές. Μου άρεσαν πολύ οι Papazo με τον Akyla, η Τάμτα, η Βίκυ Καγιά και ο Σάκης Ρουβάς».

Φυσικά, αυτή εκπομπή δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς τον σχολιασμό της είδησης ότι ο Cullum Turner φαίνεται να είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του ρόλου του James Bond, όπου και ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος εξέφρασε το δικό του παράπονο: «Γιατί δεν μπορεί να είναι φαλακρός ο James Bond, αφού έτσι και αλλιώς ψάχνουν να διαφοροποιήσουν τον χαρακτήρα. Θα μπορούσε να είναι ο Jason Statham».

Διάβασε επίσης: Ο Μανόλης Θεοδωράκης στο Mad Radio 106,2: «Έχω καταθέσει τραγούδι για την Eurovision, όλα έγιναν μέσα σε 1 εβδομάδα»

