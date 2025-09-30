The Voice: Δυναμικό comeback στον ΣΚΑΪ αψηφώντας τον ανταγωνισμό

Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, με ανανεωμένη και κεφάτη διάθεση, συναντήθηκε ξανά

Το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός επέστρεψε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 21.00 για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ.

Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, με ανανεωμένη και κεφάτη διάθεση, συναντήθηκε ξανά και ήταν… σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον τελικό της προηγούμενης σεζόν.

Με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους τέσσερις coaches, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου, οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στο stage, διεκδίκησαν μια θέση στην ομάδα τους και μας χάρισαν μοναδικές στιγμές, «οδηγώντας» τον μουσικό διαγωνισμό στην κορυφή της τηλεθέασης!

Στη μεγάλη πρεμιέρα είδαμε και την Klavdia, μία από τις εξαιρετικές φωνές της νέας γενιάς που μας καθήλωσε με την ερμηνεία της στην Eurovision 2025 και η οποία αναδείχθηκε μέσα από το «The Voice of Greece».

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το «The Voice of Greece» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 22,4%.

Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 15,4%. 2.026.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα για τουλάχιστον 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά όλα όσα συνέβαιναν.

