ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: «ΚΕΪΚ» με την υπογραφή του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

Τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν το « ΚΕΪΚ » με την υπογραφή του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και τη σκηνοθετική ματιά του Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου.

Μια γλυκόπικρη κωμωδία για τα μικρά δράματα της καθημερινότητας, τις προκαταλήψεις και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων — όλα αυτά, ενώ ένα κέικ ψήνεται στον φούρνο. Ένα θεατρικό σύμπαν ξεδιπλώνεται επί σκηνής, γεμάτο αλήθειες, παρεξηγήσεις, λεπτό χιούμορ και απρόσμενες στιγμές τρυφερότητας.

Η υπόθεση:

Η Σάσα, μια «ημι-διάσημη» συγγραφέας αισθηματικών μυθιστορημάτων, χτυπά αγανακτισμένη το κουδούνι του διαχειριστή για να διαμαρτυρηθεί: η κατάσταση με τα σκουπίδια μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, εξαιτίας της ασυνείδητης συμπεριφοράς ενός ενοίκου που τα πετάει όπως βρει, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μολονότι αποδείξεις δεν έχει, η ίδια είναι σίγουρη για τον υπαίτιο (τον αλλοδαπό που μένει στον πρώτο) και ζητά να του γίνει σύσταση.

Ο διαχειριστής συγκαλεί μια μίνι συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν τόσο ο αλλοδαπός όσο και ο Μπάμπης, ένοικος του δευτέρου ορόφου, που επίσης βαρύνεται με υποψίες. Ο διαχειριστής, σε ρόλο άτυπου δικαστή, θα ακούσει όλες τις πλευρές και θα βγάλει την απόφαση για τον αληθινό ένοχο.

Κατά τη διάρκειά της, αποκαλύπτονται μυστικά και ψέματα, ξεπηδούν αναμνήσεις, άγρια μα και τρυφερά αισθήματα, εκφράζονται αντιλήψεις, φοβίες, αγκυλώσεις· ανοίγονται νέοι ορίζοντες, δίνονται τα χέρια. Μέχρι να ψηθεί ένα κέικ στο φούρνο, η ζωή κάνει άλματα.

Μια κωμωδία για το μάταιο της ύπαρξης που αποκαλύπτει λόγους για να ζεις.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας : Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης

Σκηνοθεσία : Θανάσης Ζερίτης

Sound design, Πρωτότυπη μουσική,

Τραγούδια, Ερμηνεία : Σπύρος Γραμμένος

Σκηνικά- Κοστούμια : Γεωργία Μπούρδα

Κίνηση : Πάνος Τοψίδης

Σχεδιασμός Φωτισμών : Σάκης Μπρμπίλης

Βοηθός Σκηνοθέτη : Ελένη Τσιμπρικίδου

Βοηθός σκηνογράφου/ενδυματολόγου: Ηρώ Παρδαβέλλα

Φωτογραφίες : Γιώργος Καλφαμανώλης

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού

και επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού [email protected], Ιωάννα Ζ ω ζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Παραγωγή : Αθηναϊκά Θέατρα

Πρωταγωνιστούν: Φαίδρα Δρούκα, Ερρίκος Λίτσης, Γιάννης Λεάκος, Προμηθέας Νεραττίνι Δοκιμάκης.

Διάρκεια παράστασης : 90’

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη : 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο : 21:00 Κυριακή : 18:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1 : 25 Ευρώ, VIP2 : 20 Ευρώ, Πλατεία : 18 Ευρώ,

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο) στην Πλατεία : 16 Ευρώ

Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια :

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/keik/

Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

211 1000 365 Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211-1026277 & 210-2117240 (εσωτ. 305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Θέατρο Εμπορικόν

Σαρρή 11, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)

Τηλέφωνο 211 1000 365