Θέατρο Πάρκου Αϊ-Γιάννης Δέτης: Συναυλία «LA CATENA D’AMORE» – Πάρκο Πάρου Φεστιβάλ στο Πάρκο ‘25

Η μαγεία του καλοκαιριού ζωντανεύει στις Κυκλάδες με το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός!

Το κορυφαίο καλοκαιρινό πολιτιστικό γεγονός των Κυκλάδων είναι εδώ!

Ανακαλύψτε τον πολιτιστικό θησαυρό των Κυκλάδων αυτό το καλοκαίρι, καθώς το Φεστιβάλ στο Πάρκο φέρνει μαγευτικές καλλιτεχνικές βραδιές από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 2025, στο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, υποσχόμενο μια μοναδική εμπειρία στο νησί της Πάρου.

Μια διοργάνωση με πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, γεμάτο από θεατρικές, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών, δημιουργικών ομάδων και πολιτιστικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που δίνει νέο νόημα στην καρδιά του καλοκαιριού στις Κυκλάδες. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τον πολιτισμό με τη μαγεία ενός προστατευμένου φυσικού τοπίου, με μεγάλη γεωλογική και ιστορική σημασία.

Στην καρδιά του Αιγαίου, το τοπίο αυτό προσφέρει την τέλεια σκηνή για να ζήσουν αξέχαστες στιγμές, καθώς η φυσική ομορφιά και η πολιτιστική κληρονομιά εναρμονίζονται για να δημιουργήσουν μια εμπειρία που συγκινεί και εμπνέει.

Η σοπράνο Γεωργία Μπαλαμπίνη και η κλασική κιθαρίστα Ντόρα Πριφτάκη παρουσιάζουν το πρόγραμμα «La Catena d’Amore», μια μουσική περιπλάνηση αφιερωμένη στο διαχρονικό θέμα της αγάπης και του έρωτα, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, στο Μουσείο του Πάρκου Άη-Γιάννης Δέτης.

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει τραγούδια από την Αναγέννηση έως τον 19ο και 20ό αιώνα, σε ιταλική, ισπανική και λατινική γλώσσα, αποκαλύπτοντας τις πολλές όψεις του έρωτα όπως εκφράστηκαν μέσα από την κλασική μουσική των αιώνων. Ένα πρόγραμμα πλούσιο σε συναίσθημα, ύφος και πολιτισμική ποικιλία.

Πρόγραμμα

Cesare Negri (1535–1604): La catena d’amore

La catena d’amore Claudio Monteverdi (1567–1643): Maledetto sia l’aspetto, Quel sguardo sdegnosetto

Maledetto sia l’aspetto, Quel sguardo sdegnosetto Mauro Giuliani (1781–1829): Sei Cavatine – κύκλος έξι λυρικών τραγουδιών

Sei Cavatine – κύκλος έξι λυρικών τραγουδιών Catharina Pratten (1821–1895): Forgotten

Forgotten Fernando Sor (1778–1839): Ti ricordi che giurasti Lagrime mie d’affano Cesa de atormentarme El que quisiera amado Las mujeres y cuerdas

Jan Novák (1921–1984): Έξι τραγούδια από το έργο Cantiones Latinae

Μια βραδιά λυρική, κομψή και γεμάτη μουσική ποίηση, ιδανική για όσους αγαπούν την τέχνη του λόγου και της μελωδίας.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

ΝAΟΥΣΑ: ΤΑΝΤΑΝΗΣ, Τ. 22840 51261

ΠΑΡΟΙΚΙA: Βιβλιοπωλείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Τ. 22840 22247

ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο ΝΙΚΗΤΑΣ, Τ. 22840 42230

ONLINE: ticketservices.gr

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 10€

Σχετικά με το Πάρκο Πάρου

Το Πάρκο Πάρου, μέσα από πληθώρα πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και άλλων δράσεων, φιλοδοξεί να προσφέρει όλο τον χρόνο ευκαιρίες και νέες εμπειρίες στην κοινότητα, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού. Πρόκειται για δημοτική επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2009, με στόχο να δώσει μια άλλη προοπτική στον πολιτιστικό και ποιοτικό τουρισμό στα νησιά του Αιγαίου και της Ελλάδας. Το Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, πρωτοπόρο στο είδος του στις Κυκλάδες, είναι ένα θεματικό πάρκο που εκτείνεται σε μια χερσόνησο 800 στρεμμάτων και λειτουργεί για την προστασία και την ανάδειξη της χερσονήσου του Άι Γιάννη Δέτη. Διοργανώνει κάθε καλοκαίρι το Φεστιβάλ στο Πάρκο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεμιστοκλή Καρποδίνη.

Μείνετε συντονισμένοι με τα νέα του Πάρκου Πάρου και μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

www.parospark.com

facebook.com/parospark

Χορηγός Επικοινωνίας Mad