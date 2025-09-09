City Guide 09.09.2025

«ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ»: Ζήσε την αγωνία σε μία θεατρική παράσταση στον «ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ»

Μια θεατρική παράσταση σε σύλληψη, κείμενο, σκηνοθεσία ΧΑΡΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, στις 17, 24, 31 OKT & 7, 14, 21 Nοεμβρόυ στον «ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ»
Mad.gr

Περιγραφή / Υπόθεση:

Ζήσε την αγωνία, την ένταση και τον ρεαλισμό στη σκηνή του Μικρού Κεραμεικού αυτόν τον Οκτώβριο. Στο Θέλημα Θεού, τρεις φίλοι, η Ελένη, ο Πέτρος και ο Παύλος είναι καλεσμένοι στη δεξίωση του Πρέσβη. Είναι τα γενέθλια του Πέτρου. Ο Πέτρος δεν περνά καλά μέσα στον κόσμο και βρίσκει αφορμή να «κρυφτεί» στις τουαλέτες.

Εκεί θα συναντήσει τον Κλόουν που διασκεδάζει τα παιδιά της δεξίωσης. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για να μη κάνουμε spoiler, μπορούμε όμως να πούμε ότι γίνονται αποκαλύψεις και ίσως η βραδιά καταλήξει σε φόνο! Εσύ θα φύγεις από το θέατρο με ένα ερώτημα: Τι θα έκανες στη θέση του;

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία:  Χάρης Λυμπερόπουλος
Πρωτότυπη μουσική: Σωτήρης Αδαμόπουλος
Επιμέλεια: Ζωή Λυμπεροπούλου
Βοηθοί σκηνοθέτη: Ζωή Λυμπεροπούλου, Μαργαρίτα Τρίφτη
Διάρκεια: 75 λεπτά
Ερμηνεύουν:  Άννα Τζανακάκη, Άντα Πουράνη, Κωνσταντίνος Πινότσης

Facebook: Αναζητήστε «Θέλημα Θεού»
Trailer: Αναζητήστε «Θέλημα Θεού θέατρο» στο YouTube
Eισιτήρια : Αναζητήστε Μικρός Κεραμεικός – Θέλημα Θεού στο TicketServices.gr

Γιατί να δεις την παράσταση

Αυτή η παράσταση είναι για αυτούς που αγαπούν τα θρίλερ, τα ηθικά διλήμματα και την αγωνία. Δες αυτήν την παράσταση για να ρίξεις μια κλεφτή ματιά όχι μόνο στον κόσμο του θύματος αλλά και στον κόσμο του θύτη. Να ζήσεις την ανατροπή στην άκρη της καρέκλας σου, να μπεις ο ίδιος νοητά στη θέση των ηρώων αλλά κυρίως για την συζήτηση που θα πυροδοτήσει μετά. Είναι μια παράσταση γι’ αυτούς που δε φοβούνται να βρεθούν αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας μας.

Tι πραγματεύεται η παράσταση

Η βάση της ιστορίας είναι ο παιδικός βιασμός. Ο πρωταγωνιστής μας, ο Πέτρος, έχει βιασθεί στο παρελθόν, σε ηλικία 7 ετών. 30 χρόνια μετά, σε μια δεξίωση, στις τουαλέτες, ο Πέτρος θα πρέπει να επιλέξει αν θα σώσει τη ζωή του θύτη του, ο οποίος πεθαίνει μπροστά του. Όταν γραφόταν το κείμενο είχε προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις στον κόσμο που γινόταν κοινωνός. Η παράσταση μας δίνει το πιο σκληρό στοιχείο που μπορεί να δώσει το θέατρο: αλήθειες. Το να δώσεις όνειρο, όραμα, κόσμους φανταστικούς είναι υπέροχο. Βλέπουμε στην παράσταση ότι όλοι οι ήρωες είναι άνθρωποι, τίποτε δεν είναι μια ευθεία και όλα έχουν περισσότερες από μία όψεις.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

ΘΕΑΤΡΟ Μικρός Κεραμεικός πολιτισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Lady Gaga: Ποζάρει με τα 4 βραβεία των MTV VMAs 2025 και αποθεώνεται στο Instagram

09.09.2025
Επόμενο

Δυναμικό comeback στη μεγάλη οθόνη για τον Michael Caine

09.09.2025

Δες επίσης

Λούης Πατσαλίδης και Δημήτρης Χριστοφορίδης: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη
City Guide

Λούης Πατσαλίδης και Δημήτρης Χριστοφορίδης: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

09.09.2025
Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη
City Guide

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

09.09.2025
Γιώργος Κουβαράς – Γιάννης Σαββιδάκης: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη
City Guide

Γιώργος Κουβαράς – Γιάννης Σαββιδάκης: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

09.09.2025
GAMEATHLON 2025 – “BACK 2 SCHOOL EDITION”: Σηκώστε τσάντες, πιάστε… χειριστήρια!
City Guide

GAMEATHLON 2025 – “BACK 2 SCHOOL EDITION”: Σηκώστε τσάντες, πιάστε… χειριστήρια!

09.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *