«ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ»: Ζήσε την αγωνία σε μία θεατρική παράσταση στον «ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ»

Περιγραφή / Υπόθεση:

Ζήσε την αγωνία, την ένταση και τον ρεαλισμό στη σκηνή του Μικρού Κεραμεικού αυτόν τον Οκτώβριο. Στο Θέλημα Θεού, τρεις φίλοι, η Ελένη, ο Πέτρος και ο Παύλος είναι καλεσμένοι στη δεξίωση του Πρέσβη. Είναι τα γενέθλια του Πέτρου. Ο Πέτρος δεν περνά καλά μέσα στον κόσμο και βρίσκει αφορμή να «κρυφτεί» στις τουαλέτες.

Εκεί θα συναντήσει τον Κλόουν που διασκεδάζει τα παιδιά της δεξίωσης. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για να μη κάνουμε spoiler, μπορούμε όμως να πούμε ότι γίνονται αποκαλύψεις και ίσως η βραδιά καταλήξει σε φόνο! Εσύ θα φύγεις από το θέατρο με ένα ερώτημα: Τι θα έκανες στη θέση του;

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χάρης Λυμπερόπουλος

Πρωτότυπη μουσική: Σωτήρης Αδαμόπουλος

Επιμέλεια: Ζωή Λυμπεροπούλου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Ζωή Λυμπεροπούλου, Μαργαρίτα Τρίφτη

Διάρκεια: 75 λεπτά

Ερμηνεύουν: Άννα Τζανακάκη, Άντα Πουράνη, Κωνσταντίνος Πινότσης

Facebook: Αναζητήστε «Θέλημα Θεού»

Trailer: Αναζητήστε «Θέλημα Θεού θέατρο» στο YouTube

Eισιτήρια : Αναζητήστε Μικρός Κεραμεικός – Θέλημα Θεού στο TicketServices.gr

Γιατί να δεις την παράσταση

Αυτή η παράσταση είναι για αυτούς που αγαπούν τα θρίλερ, τα ηθικά διλήμματα και την αγωνία. Δες αυτήν την παράσταση για να ρίξεις μια κλεφτή ματιά όχι μόνο στον κόσμο του θύματος αλλά και στον κόσμο του θύτη. Να ζήσεις την ανατροπή στην άκρη της καρέκλας σου, να μπεις ο ίδιος νοητά στη θέση των ηρώων αλλά κυρίως για την συζήτηση που θα πυροδοτήσει μετά. Είναι μια παράσταση γι’ αυτούς που δε φοβούνται να βρεθούν αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας μας.

Tι πραγματεύεται η παράσταση

Η βάση της ιστορίας είναι ο παιδικός βιασμός. Ο πρωταγωνιστής μας, ο Πέτρος, έχει βιασθεί στο παρελθόν, σε ηλικία 7 ετών. 30 χρόνια μετά, σε μια δεξίωση, στις τουαλέτες, ο Πέτρος θα πρέπει να επιλέξει αν θα σώσει τη ζωή του θύτη του, ο οποίος πεθαίνει μπροστά του. Όταν γραφόταν το κείμενο είχε προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις στον κόσμο που γινόταν κοινωνός. Η παράσταση μας δίνει το πιο σκληρό στοιχείο που μπορεί να δώσει το θέατρο: αλήθειες. Το να δώσεις όνειρο, όραμα, κόσμους φανταστικούς είναι υπέροχο. Βλέπουμε στην παράσταση ότι όλοι οι ήρωες είναι άνθρωποι, τίποτε δεν είναι μια ευθεία και όλα έχουν περισσότερες από μία όψεις.