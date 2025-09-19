Θετική ενέργεια: Οι συντάκτριες του MAD μοιράζονται τα πιο προσωπικά τους empower facts

Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Κάποιες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και δεν σώζονται με το ζόρι. Ορισμένες φορές τα χαμόγελα στον καθρέφτη ή quotes τύπου «να σκέφτεσαι θετικά» δεν πιάνουν για να αποκτήσεις μαγικά θετική ενέργεια. Και γιατί να πιάνουν δηλαδή; Δεν είναι ανάγκη να υποκρίνεσαι ότι κάνεις βόλτα στη λιακάδα όταν έξω βρέχει καρεκλοπόδαρα. Καμιά φορά το να φτιάξεις τη μέρα σου σημαίνει να φας τρία γλυκά στη σειρά, να κλείσεις το κινητό για ώρες ή να χαζέψεις memes μέχρι να δακρύσεις από τα γέλια. Άλλες πάλι φορές σημαίνει να πάρεις έναν υπνάκο το μεσημέρι, γυρνώντας πλευρό στο πιεστικό πρόγραμμα και στα «πρέπει» που φιγουράρουν στην ατζέντα σου. Και μάλιστα χωρίς τύψεις. Γιατί η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα.

Η μέρα δεν αποκτά θετική ενέργεια από βαρύγδουπες μαγικές κινήσεις, αλλά από μικρά απλά πράγματα: ένα τηλεφώνημα σε φίλη που ξέρει να σε κάνει να γελάς με τα πιο χαζά πράγματα, μια βόλτα χωρίς προορισμό, ή ακόμη και το να ακούσεις το ίδιο τραγούδι δέκα φορές μέχρι να ξεκολλήσει στο μυαλό σου. Δεν υπάρχει κανόνας για το πώς «φτιάχνεις» μια κακή μέρα. Υπάρχουν μόνο μικρά, προσωπικά hacks που μας κάνουν να νιώθουμε ότι τελικά κάπως θα τη βγάλουμε καθαρή. Και κάπου εκεί κρύβεται η μαγεία: στο ότι δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια για να βρεις μια μικρή στιγμή χαράς.

Οι συντάκτριες του MAD μοιράζονται τα δικά τους μικρά empower facts, αυτά που τους γυρίζουν το mood ανάποδα όταν όλα πάνε στραβά.

Απλά… όλα ανάποδα

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και δυστυχώς κάποιες μέρες θέλω να τα βροντήξω όλα και να κάτσω στον καναπέ ατενίζοντας το ταβάνι. Ωστόσο, όσο στραβή και να είναι η μέρα, δεν μπορώ να το παίξω επαναστάτρια και να πω «δεν πάω δουλειά». Οπότε τι κάνω; Πάω… αλλά το γυρίζω ανάποδα. Αν όλοι εμφανίζονται με safe office look, εγώ σκάω με κόκκινο κραγιόν στις 9 το πρωί. Αν το πρόγραμμα γράφει 8 ώρες μπροστά στην οθόνη, κλέβω λεπτά για να χαζέψω TikTok και να γελάσω με βίντεο με γάτες που κάνουν παρκούρ. Γιατί ναι, η χαρά μετριέται και σε δόσεις των 30 δευτερολέπτων.

Κι όταν όλα γύρω φωνάζουν «σοβαρότητα», εγώ βάζω στο repeat το πιο trashy τραγούδι που υπάρχει και το ακούω με ακουστικά λες και είναι ο προσωπικός μου ύμνος. Με λίγα λόγια, δεν αλλάζω τα γεγονότα, πώς θα μπορούσα άλλωστε, αλλάζω το πώς τα ζω. Και κάπως έτσι, το ανάποδο γίνεται το δικό μου ίσιο, και η μέρα που ξεκίνησε με κακό mood καταλήγει να έχει το δικό της, παράξενο αλλά αυθεντικό, happy end.

Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η απόλυτη πηγή θετικής ενέργειας έχει… 4 πόδια και ουρά

Ο σκύλος μου δεν είναι απλώς κατοικίδιο, είναι η πιο γνήσια υπενθύμιση πως η αγάπη, η χαρά και η αφοσίωση δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μια κίνηση της ουράς του αρκεί για να αλλάξει όλη μου τη διάθεση, και κάποιες μέρες, είναι εκείνος που με «σηκώνει» όταν όλα γύρω μου μοιάζουν βαριά. Η πιο προσωπική μου δύναμη είναι αυτή η καθημερινή, ανιδιοτελής σύνδεση το βλέμμα του που λέει «είμαι εδώ», χωρίς όρους. Κι αυτό αρκεί για να μου αλλάξει εντελώς την διάθεση, όταν όλα πηγαίνουν στραβά.

Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τίποτα στον κόσμο σαν εκείνους

Οι φίλοι, λένε κάποιοι, είναι σαν μια δεύτερη οικογένεια. Είναι τα άτομα που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας σε κάθε επιτυχία, σε κάθε αποτυχία, αλλά και σε εκείνες τις αδιάφορες ημέρες που μοιάζουν να διαρκούν αιώνες. Και ό,τι κι αν συμβεί, ακόμη κι αν ολόκληρος ο κόσμος φαίνεται να γυρίζει ανάποδα, εκείνοι παραμένουν. Είναι αυτοί που με μια λέξη, ένα χαμόγελο ή μια απλή κουβέντα μπορούν να ισιώσουν τις δυσκολίες μιας δύσκολης μέρας, να φέρουν φως όταν η Γη μοιάζει να έχει πάρει την αντίθετη στροφή.

Για εμένα, οι φίλοι είναι η πηγή της θετικής μου ενέργειας. Αυτοί που από τα σχολικά χρόνια μέχρι σήμερα παραμένουν δίπλα μου βάζοντας στη σίγαση κάθε βαβούρα της ζωής και για να φέρουν περισσότερο φως στις ήδη φωτεινές ημέρες. Κάθε γέλιο, κάθε κουβέντα μαζί τους πολλαπλασιάζει τη χαρά και μειώνει το βάρος των δυσκολιών, θυμίζοντάς μου ότι οι φίλοι δεν είναι μόνο συνοδοιπόροι, είναι η δύναμη και η αγάπη που μένει σταθερή ακόμη και όταν όλα γύρω αλλάζουν.

Μαρία Χατζηγιάννη

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

