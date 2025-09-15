Θρίαμβος για το Hamnet της Chloé Zhao στο Φεστιβάλ του Τορόντο

Η βράβευση με το Βραβείο Κοινού στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο ενισχύει τις οσκαρικές πιθανότητες της ταινίας και γράφει ιστορία για τη σκηνοθέτιδα

Η ταινία «Hamnet» της Chloé Zhao κατέκτησε το πολυπόθητο το Βραβείο Κοινού του 50ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τον θεσμό που συχνά προμηνύει τον δρόμο προς τα Oscars. Με αυτή τη διάκριση, η Chloé Zhao γίνεται η πρώτη σκηνοθέτιδα που κερδίζει το βραβείο δύο φορές, μετά την επιτυχία του «Nomadland» το 2020.

Από το 2009, όταν η Ακαδημία επέκτεινε τον αριθμό των υποψηφίων στην κατηγορία καλύτερης ταινίας, το Βραβείο Κοινού του Τορόντο έχει μετατραπεί σε βαρόμετρο των Oscars. Ταινίες όπως το «Green Book» (2018) και το «Nomadland» (2020) κατέληξαν να κερδίσουν το μεγάλο βραβείο της Ακαδημίας, ενώ άλλες, όπως το «The Fabelmans» (2022), βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Η ιστορία δείχνει πως σχεδόν κάθε νικητής του Βραβείου Κοινού έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον μία υποψηφιότητα ή νίκη στα Oscars. Η μοναδική εξαίρεση ήταν το «Where Do We Go Now?» (2011), το οποίο δεν κατάφερε να προταθεί για καλύτερη ταινία.

Οι φιναλίστ και οι παράλληλες διακρίσεις

Η 50ή επέτειος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο ήταν γεμάτη αστέρες και σημαντικές πρεμιέρες. Δεύτερη στην προτίμηση του κοινού αναδείχθηκε η ταινία «Frankenstein» του Guillermo del Toro, ενώ τρίτη ήρθε η πολυαναμενόμενη «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» του Rian Johnson.

Στην κατηγορία ντοκιμαντέρ, το βραβείο κοινού απέσπασε το «The Road Between Us: The Ultimate Rescue» του Barry Avrich, που καταγράφει την προσπάθεια ενός πρώην Ισραηλινού στρατηγού να σώσει την οικογένειά του κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Το Διεθνές Βραβείο Κοινού κατέκτησε το σατιρικό θρίλερ «No Other Choice» του Park Chan-Wook, με το «Sentimental Value» του Joachim Trier να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Οι ταινίες που ξεχώρισαν

Παρότι οι εμπορικές συμφωνίες ήταν πιο περιορισμένες φέτος, πολλές ταινίες απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και αναμένεται να βρουν διανομή τους επόμενους μήνες. Ανάμεσά τους, το «The Christophers» του Steven Soderbergh, το «The Testament of Ann Lee» της Mona Fastvold και το «Tuner» του Daniel Roher.

Με τον θρίαμβο του «Hamnet», η Chloé Zhao όχι μόνο ενίσχυσε τις πιθανότητες της ταινίας για τα Oscars, αλλά και έγραψε ιστορία ως η πρώτη δημιουργός με δύο νίκες στο Audience Award. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για άλλη μια χρονιά απέδειξε ότι παραμένει η αφετηρία για μερικές από τις πιο δυνατές κινηματογραφικές διαδρομές.

Κεντρική φωτογραφία: Ο Bodhi Rae Breathnach, η Jacobi Jupe και η Olivia Lynes στην ταινία Hamnet (2025) της Chloé Zhao. www.imdb.com

