Τι προδίδει το εσωτερικό της τσάντας σου για εσένα

Από την απόλυτη οργάνωση μέχρι το δημιουργικό χάος, η σχολική σου τσάντα λέει πολλά για τον χαρακτήρα σου και την προσωπικότητά σου

Η τσάντα δεν είναι μόνο το εξωτερικό σχέδιο. Το πιο σημαντικό είναι το εσωτερικό που κρύβει τον πραγματικό σου κόσμο. Εκεί μέσα στοιβάζονται τα μικρά μυστικά της καθημερινότητάς σου: από τετράδια και σημειώσεις μέχρι… ξεχασμένα σνακ ή ακόμα και πράγματα που δεν θυμάσαι καν ότι υπάρχουν. Όπως ένα συρτάρι ή μια ντουλάπα, έτσι και η τσάντα που κρατάς αντανακλά τις συνήθειες, την ψυχολογία και την οργάνωση του κατόχου της. Ας δούμε τι μπορεί να αποκαλύψει για εσένα.

Η άψογη οργάνωση

Αν τα πράγματά σου είναι πάντα τακτοποιημένα και οργανωμένα σε θήκες και φακέλους, τότε αγαπάς την οργάνωση και τη σταθερότητα. Είσαι μεθοδικός, προνοητικός και συχνά σε εμπιστεύονται για να αναλάβεις ευθύνες.

Tip: Συνέχισε να διατηρείς αυτήν την οργάνωση, αλλά πρόσεξε να μη μετατραπεί σε εμμονή. Μερικές φορές, το μικρό χάος αφήνει χώρο για δημιουργικότητα.

Ακαταστασία και χάος

Αν η τσάντα σου είναι γεμάτη με χαρτιά, στυλό χωρίς καπάκια, ή καπάκια χωρίς στυλό, μικροαντικείμενα που κανείς δεν γνωρίζει την προέλευσή τους ή την χρησιμότητά τους τότε μιλάμε για μια τσάντα χάος. Σε αυτήν την τσάντα, κατά πάσα πιθανότητα, αδυνατείς να βρεις τα πράγματά σου όταν τα χρειάζεσαι. Αν η τσάντα σου παρουσιάζει αυτήν την εικόνα τότε είσαι απόλυτα αυθόρμητο άτομο που του αρέσει η ελευθερία. Δεν σε πειράζει η ακαταστασία, γιατί έχεις μάθει να λειτουργείς μέσα σε αυτήν. Δεν αντέχεις την καταπίεση αλλά δεν σου αρέσει και να καταπιέζεις τους άλλους.

Tip: Δοκίμασε σε τακτά χρονικά διαστήματα να αδειάζεις το περιεχόμενο της τσάντας σου και να κρατάς μόνο τα απαραίτητα. Θα νιώσεις αμέσως πιο ελαφρύς.

«Σκουπίδια» παντού

Αν βρίσκεις μέσα στην τσάντα σου, χαρτιά, χαρτομάντιλα, περιτυλίγματα από παλιά σνακ ή ξεχασμένες αποδείξεις από αγορές στο κυλικείο, τότε μάλλον είσαι από εκείνους που τρέχουν συνεχώς και δεν έχουν χρόνο να χάσουν. Σου αρέσει να είσαι υπερδραστήριος και απολαμβάνεις να έχεις πάντα κάτι να κάνεις, αλλά μερικές φορές παραμελείς τις λεπτομέρειες και αυτές είναι που κάνουν τη διαφορά.

Tip: Κράτησε ένα μικρό σακουλάκι μέσα στην τσάντα σου αποκλειστικά για απορρίμματα. Έτσι, θα μπορείς να την αδειάζεις εύκολα χωρίς να χάνεις πολύ χρόνο.

Το υπερφορτωμένο σακίδιο

Αν κουβαλάς ακόμα σημειώσεις από το προηγούμενο τρίμηνο, μαζί με πράγματα που ίσως χρειαστείς «κάποια στιγμή», τότε μάλλον δυσκολεύεσαι να αποχωριστείς αντικείμενα. Είσαι προνοητικός και θες να είσαι έτοιμος για κάθε πιθανό σενάριο, αλλά αυτό σε κάνει να κουράζεσαι περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Tip: Θυμήσου ότι η τσάντα σου είναι εργαλείο, όχι αποθήκη. Κράτα μόνο όσα πραγματικά χρειάζεσαι για την ημέρα.

Η τσάντα που τα έχει όλα

Αν η τσάντα σου περιέχει τα πάντα κυριολεκτικά, από παυσίπονα και μαντηλάκια, μέχρι ένα μικρό κουτί πρώτων βοηθειών και μικρή ομπρέλα όταν έξω έχει λιακάδα, τότε είσαι ο «υπεύθυνος» της παρέας. Είσαι οργανωμένος και προνοητικός και φροντίζεις να είσαι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Όχι μόνο για σένα αλλά και για τους άλλους. Και συχνά οι άλλοι στηρίζονται σε εσένα.

Tip: Οργάνωσε τα μικροαντικείμενα σε ένα νεσεσέρ για να έχεις εύκολη πρόσβαση και να μην ψάχνεις πανικόβλητος όταν τα χρειάζεσαι.

Το εσωτερικό της τσάντας σου είναι σαν ένας καθρέφτης της καθημερινότητάς σου. Μπορεί να δείχνει αν είσαι οργανωμένος ή χαοτικός, αν ζεις στο τώρα ή κουβαλάς το παρελθόν, αν είσαι πρακτικός ή προνοητικός μέχρι υπερβολής. Όποιο κι αν είναι το στυλ σου, το σημαντικό είναι η τσάντα σου να σε εξυπηρετεί, να σε συνοδεύει χωρίς να σε βαραίνει και -το κυριότερο- να σε εκφράζει.

