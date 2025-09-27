Το dating crash test που κανείς δεν σου είπε ότι κάνει η Gen Z

Μια ματιά, μια κουβέντα, μια αμήχανη κίνηση - όλα μετράνε στο πρώτο ραντεβού της Gen Z

Η Gen Z έχει επισήμως επαναπροσδιορίσει τα πάντα γύρω από τις σχέσεις. Το dating πλέον δεν είναι απλά «πάμε για έναν καφέ και βλέπουμε». Είναι εμπειρία. Είναι αλληλεπίδραση. Είναι παρατήρηση.

Και κάπου ανάμεσα στα icks, τα beige flags και τις soft launches, υπάρχει κι ένα πολύ βασικό checkpoint πριν το πρώτο φιλί: το «test του ραντεβού».

Τι ακριβώς είναι το ραντεβού-τεστ;

Δεν είναι μία ξεκάθαρη ερώτηση. Δεν είναι κάποιος σαφής κανόνας. Είναι ένα άτυπο crash test συμπεριφοράς που κάνει ο ένας στον άλλον κατά τη διάρκεια του πρώτου ή δεύτερου ραντεβού. Πράγματα που μπορεί να φανούν μικρά, αλλά για τη Gen Z είναι απολύτως ενδεικτικά.

Το πώς φέρεσαι στον σερβιτόρο. Το αν κοιτάς συνέχεια το κινητό σου. Το αν κάνεις oversharing ή δεν μοιράζεσαι τίποτα. Το αν περπατάς μπροστά και αφήνεις τον άλλον πίσω. Το αν κάνεις τον άλλον να νιώθει άνετα ή σαν να περνάει από interview.

Το πιο απλό τεστ;

«Θα ήθελα να τον/την ξαναδώ;».

Αν η απάντηση είναι έστω και λίγο «εεε… χμμμ», το πρώτο φιλί δεν έρχεται ποτέ.

Τα μικρά πράγματα που «χαλάνε» το vibe

Να μιλάς μόνο για σένα

Να μην κάνεις eye contact

Να μην προσφέρεις να πληρώσεις το μερίδιό σου (ή να επιμένεις πάρα πολύ)

Να κάνεις neg, δηλαδή να μειώνεις τον άλλον τάχα για πλάκα

Να είσαι «too intense too soon»

Η Gen Z έχει τεράστιο ραντάρ για τα «ύποπτα vibes» και δεν φοβάται να πει «πάσο» από νωρίς.

Αντί για φιλί… «ick»;

Ένα από τα πιο viral σχόλια στο TikTok σχετικά με τα πρώτα ραντεβού λέει: «Δεν έκανα το πρώτο φιλί γιατί με τρόμαξε το πώς έτρωγε τα nachos». Ναι, η Gen Z μπορεί να ξενερώσει για πράγματα που φαίνονται ασήμαντα, αλλά σπάνια είναι τυχαία. Το πρώτο ραντεβού είναι ένας καθρέφτης και αν το vibe δεν κουμπώσει, το φιλί ακυρώνεται πριν καν φτάσει κοντά.

Συμπέρασμα;

Η Gen Z δεν φιλτράρει μόνο φωτογραφίες φιλτράρει και vibes. Και το πρώτο φιλί δεν έρχεται επειδή «έτσι πρέπει», αλλά επειδή υπάρχει σύνδεση, σεβασμός και άνεση. Αν περάσεις αυτό το άτυπο τεστ; Congrats, μπορεί να έρχεται και δεύτερο ραντεβού. Αν όχι; Ένα νεύμα, μια αμήχανη αγκαλιά και… good luck.

