Το επικό trailer του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον β’ κύκλο του «The Roadshow»

Θα κάνει πρεμιέρα τη Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Πρεμιέρα ετοιμάζεται να κάνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον β’ κύκλο του «The Roadshow» μέσα από τη τηλεοπτική συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ακριβώς όπως και πέρσι έτσι και φέτος η ταξιδιωτική εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 21:00 με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για την μεθεπόμενη Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για τη θέση του στο «The Voice»

Αυτή τη φορά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, θα ταξιδέψει σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, για εξερευνήσεις και περιπέτειες.

Οιι προορισμοί που θα επισκεφτούν είναι μεταξύ άλλων η Νάουσα Ημαθίας, τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, ο Νομός Λακωνίας, η Κύπρος, η Κορινθία, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη, η Τήνος, η Μύκονος, η Σκιάθος και η Κεφαλονιά.

Διάβασε επίσης: The Chase: Επιστρέφει για 5η σεζόν στο MEGA με την Μαρία Μπεκατώρου