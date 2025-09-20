TV 20.09.2025

Το GNTM 6 επέστρεψε και τα σχόλια στο X (Twitter) ήταν επικά

Η πρεμιέρα του GNTM 6 προκάλεσε αναστάτωση στο Twitter, με τους fans να σχολιάζουν τα πάντα, από τη Βίκυ Καγιά μέχρι τις πόζες των παικτών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το GNTM 6 έκανε πρεμιέρα χθες, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, και φυσικά το X (Twitter) δεν άφησε τίποτα ασχολίαστο.

Από τα πρώτα λεπτά του επεισοδίου, οι χρήστες έδωσαν το στίγμα τους: οι περισσότεροι ζητούσαν απεγνωσμένα την επιστροφή της Βίκυς Καγιά, η οποία φαίνεται πως έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στο show και… δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των fans.

Την ίδια ώρα, οι πόζες των νέων παικτών έγιναν viral, με το κοινό να εντοπίζει awkward στιγμές, αμήχανες εκφράσεις, αλλά και αρκετή διάθεση για κράξιμο, πάντα με το κλασικό, καυστικό χιούμορ του ελληνικού Twitter.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Έντουαρντ Στεργίου, πρώην διαγωνιζόμενος και fan favorite των προηγούμενων κύκλων, αναφέρθηκε δεκάδες φορές από χρήστες που σχολίαζαν πως «τίποτα δεν είναι το ίδιο χωρίς αυτόν».

Το hashtag #GNTM6 ανέβηκε γρήγορα στις πρώτες θέσεις των trends, με τους χρήστες να δίνουν ρεσιτάλ σχολίων, συγκρίσεων, νοσταλγίας και φυσικά… memes.

Το σίγουρο είναι ότι, αν κρίνουμε από το online buzz, το κοινό έχει ακόμα πολλά να πει και να δει από τη φετινή σεζόν του GNTM.

Τα σχόλια που έκανε το X (Twitter) στη πρεμιέρα του GNTM 6

