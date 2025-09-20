Το GNTM έκανε πρεμιέρα – Οι αλλαγές και οι παίκτες που πέρασαν στο bootcamp

Το βράδυ της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, το GNTM 6 άναψε ξανά τα φώτα του και υποδέχθηκε τα υποψήφια μοντέλα σε ένα ανανεωμένο project μόδας.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με την Ζενεβιέβ Μαζαρί, υποδέχθηκαν τους νέους διαγωνιζόμενους που έφτασαν στο GNTM, γεμάτοι όνειρα και ελπίδες.

Αρχικά λοιπόν, οι δύο γυναίκες, συνάντησαν τα νέα υποψήφια μοντέλα, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τους καλωσόρισε ενθουσιασμένη:

«Καλησπέρα, τι ομορφιές! Είστε όλοι υπέροχοι, έχουμε συγκλονιστεί φέτος, είναι το καλύτερο casting ever. Όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν ψάχνουμε μόνο ένα όμορφο πρόσωπο, θέλουμε χαρακτήρα, προσωπικότητα, αυθεντικότητα. Τα έχετε;».

Οι αλλαγές που θα δούμε φέτος στο GNTM 6

Από την άλλη πλευρά, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενημέρωσε για τη «νέα τάξη πραγμάτων» δίνοντας ωστόσο ένα μεγάλο κίνητρο σε όλους μαζί και στον κάθε έναν ξεχωριστά: «Έχουμε ανακατέψει την τράπουλα φέτος, έχουμε δημιουργήσει ένα απ’ τα πιο μεγάλα πλατό και το έχουμε κάνει για ένα λόγο. Θέλουμε να μπαίνετε μέσα και να νιώθετε κατευθείαν ότι μπήκατε στο επάγγελμα του μοντέλου. Χρησιμοποιήστε τα πάντα, γιατί όταν φτάσετε μπροστά στους κριτές θέλουμε να έχετε προετοιμαστεί, να έχετε όλοι αυτοπεποίθηση. Δεν μπαίνει κανένας ηττημένος, μπαίνετε όλοι νικητές».

Αμέσως μετά, η Ηλιάνα, εξήγησε τη διαδικασία στα μοντέλα: «Ο διπλανός χώρος είναι ένα κανονικό showroom με πολλά ρούχα και αξεσουάρ και εκεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε, αρκεί να σας το ζητήσουν οι κριτές. Και έχω να σας πω ότι σας περιμένει μία έκπληξη. Οι δικοί σας άνθρωποι, οι φίλοι και συγγενείς σας, που είναι μαζί σας, θα μπορούν να παρακολουθήσουν live τη διαδικασία».

Οι δύο γυναίκες λοιπόν, ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα υποψήφια μοντέλα, ανακηρύσσοντας και επίσημα την έναρξη του διαγωνισμού.

Να σημειώσουμε πως ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:

50.000 ευρώ

ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση

υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Ποιοι παίκτες αποχώρησαν και ποιοι πέρασαν στο bootcamp

Την αρχή λοιπόν στις auditions έκαναν δύο αδέλφια, ο Ανέστης και ο Εντουάρντο, οι οποίοι έκλεψαν τις εντυπώσεις με την εμφάνισή τους και το ιδιαίτερο στυλ τους. Και οι πέντε κριτές ενθουσιάστηκαν, χαρίζοντάς τους απλόχερα το πολυπόθητο «ναι» για την επόμενη φάση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν με καθημερινά ρούχα αλλά και μαγιό, ενώ αξιολογήθηκαν ως προς την επιδερμίδα και τα μαλλιά τους. Η Ηλιάνα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την εξωτερική τους εμφάνιση.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε η Γιασμίν, η οποία, παρότι δεν έχει καμία προηγούμενη εμπειρία στο χώρο του modeling, εντυπωσίασε τους κριτές με τη σιλουέτα της. Ωστόσο, τα φρύδια της δεν πέρασαν ασχολίαστα. Ο Έντι Γαβριηλίδης τη χαρακτήρισε «sexy Miranda Kerr», ενώ η Ζενεβιέβ δήλωσε πως είναι «σαν όνειρο».

Εντυπωσιακές κριτικές απέσπασε και ο Μιχάλης Κούτρης, αθλητής του πόλο, με τη Ζενεβιέβ να τον παρομοιάζει με «Γαλάζια Λίμνη» και «Απόλλωνα» και να του δίνει μαζί με τους υπόλοιπους κριτές το απόλυτο των πέντε «ναι».

Η 33χρονη Σοφία από την Κύπρο, μητέρα μιας 13χρονης, πήρε τρία «ναι» και πέρασε στα bootcamp. Οι κριτές έμειναν έκπληκτοι από το σώμα της, λέγοντας πως πολλές 20χρονες δεν έχουν τέτοια φυσική κατάσταση.

Ακολούθησαν η 28χρονη Μιχαέλα Κράβαρικ κόρη του γνωστού Σλοβάκου βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ και η Ελένη Ορκοπούλου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες συγκέντρωσαν από τέσσερα «ναι» η καθεμία. Τέλος, με τρία θετικά από τους κριτές πέρασε και ο Αλέξανδρος, ο οποίος παρουσιάστηκε για τις ανάγκες του concept ως σύντροφος της Γεωργίας Μπέζα.

Αντίθετα, η Amy και ο Ντάνιελ δεν κατάφεραν να κερδίσουν την επιτροπή, παρά την έντονη προσπάθειά τους στη σκηνή, και τελικά αποχώρησαν.

