Το κόκκινο χαλί των Emmy 2025 κρύβει έμπνευση για το φθινοπωρινό σου μακιγιάζ

Από glam updos και λαμπερά bronze μακιγιάζ έως φρέσκες αλογοουρές, οι σταρ των Emmy 2025 καθορίζουν τις κορυφαίες beauty τάσεις της χρονιάς

Κάθε χρόνο, η έναρξη της σεζόν βραβείων φέρνει μαζί της αμέτρητη έμπνευση για μακιγιάζ, μαλλιά και νύχια. Καθώς παρακολουθούμε τις μεγαλύτερες τάσεις από τις πασαρέλες της άνοιξης/καλοκαιριού 2026, το κόκκινο χαλί των 77ων Emmy Awards στο Λος Άντζελες θα δείχνει ποια looks έχουν πραγματικά επιρροή και ποια «σιωπηλά» trends αξίζει να κρατήσουμε.

Με τον Grammy-nominated stand-up κωμικό Nate Bargatze στη θέση του παρουσιαστή και ένα lineup γεμάτο υποψήφιους, παρουσιαστές και λαμπερές εμφανίσεις, η φετινή βραδιά ήταν γεμάτη έμπνευση για τα επόμενα beauty looks μας. Παρακάτω θα ανακαλύψεις ποια από αυτά θα καταλήξουν στα αγαπημένα του Instagram και στον πίνακα του Pinterest.

Selena Gomez

Η Selena Gomez έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα λαμπερό κόκκινο φόρεμα, τον αγαπημένο της σύντροφο στο πλευρό της και ένα διαχρονικό beauty look που θα μείνει αξέχαστο. Η μέλλουσα νύφη επέλεξε winged eyeliner, ροδαλό ρουζ και matte χείλη σε ταιριαστές αποχρώσεις, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι πιο εντυπωσιακή από κάθε περίτεχνη δημιουργία. Η καθαρή και κομψή αλογοουρά της ολοκλήρωνε το look, προσφέροντας τον τέλειο τρόπο να φανούν τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Jenna Ortega

Η Jenna Ortega από το Wednesday εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα δραματικό beauty look, συνδυάζοντας matte καφέ αποχρώσεις στα χείλη, smoky eyes και έντονα ζυγωματικά. Η λεπτή διακριτική των φακίδων στη γέφυρα της μύτης και τα μάγουλα ολοκλήρωσε το αποτέλεσμα, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη και φυσική νότα στην έντονη εμφάνιση.

Lisa

Η Lisa εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα λαμπερό makeup look, συνδυάζοντας glossy ροζ χείλη, ελαφρύ κοραλί ρουζ στα μήλα και μια δόση highlighter στη μύτη για επιπλέον διάσταση. Το γλυκό, νεανικό και αδιαμφισβήτητα ρομαντικό αποτέλεσμα συμπλήρωνε ιδανικά τo εντυπωσιακό, ροζ φόρεμά της.

Halsey

Η Halsey εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ανάλαφρα, σγουρά μαλλιά και micro fringe, συνδυάζοντας φρέσκο και παιχνιδιάρικο makeup look. Στα μάγουλα και τα χείλη εντοπίζονται διακριτικές αποχρώσεις ροδάκινου, ενώ μια δόση χρυσής σκιάς στα μάτια τόνισε αρμονικά τους μεταλλικούς τόνους του φορέματός της.

Rita Ora

Η Rita Ora εντυπωσίασε με ένα κλασικό updo σε πλατινέ ξανθό, όπου μακριές, χαλαρές φράντζες και λεπτές τούφες πλαισιώνουν το πρόσωπό της. Το μακιγιάζ της σε bronze τόνους προσθέτει λάμψη, με γυαλιστερά σκουροροδακινί χείλη, φυσικά ροδαλά μάγουλα και μακριές, αέρινες βλεφαρίδες που ολοκληρώνουν αρμονικά το look.

Aimee Lou Wood

Η Aimee Lou Wood από το «The White Lotus» εμφανίστηκε με ένα ρομαντικό, ροζ look, συνδυάζοντας ανάλαφρα, ατημέλητα μαλλιά, γυαλιστερά φούξια χείλη, πορτοκαλί ρουζ που απλώθηκε από τα μάγουλα έως τους κροτάφους και χρυσή σκιά στα βλέφαρα, δημιουργώντας ένα look εμπνευσμένο από το ηλιοβασίλεμα, ιδανικό για την επόμενη βραδινή έξοδο.

