15.09.2025

Το κόλπο της Taylor Swift για να αποφεύγει τους παπαράτσι

Η Taylor Swift βρήκε έναν τρόπο να φτάνει στον προορισμό της χωρίς να χαρίζει στους φωτογράφους ούτε ένα καρέ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift είναι αδιαμφισβήτητα η πιο περιζήτητη σταρ του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Κάθε της δημόσια εμφάνιση προκαλεί παροξυσμό, με τους παπαράτσι να στήνουν ολόκληρες επιχειρήσεις έξω από γήπεδα, ξενοδοχεία και χώρους εκδηλώσεων μόνο και μόνο για να απαθανατίσουν ένα της βλέμμα ή μια κίνησή της. Οι φωτογραφίες της Taylor Swift είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες στην αγορά των media και συχνά κυκλοφορούν παγκοσμίως μέσα σε δευτερόλεπτα.

Αυτήν τη φορά, όμως, η ομάδα της Taylor Swift είχε ετοιμάσει μια στρατηγική που κανείς δεν περίμενε. Στην άφιξή της στον αγώνα των Kansas City Chiefs, όπου η παρουσία της συχνά γίνεται πρώτο θέμα, τα μέλη της συνοδείας της ξεδίπλωσαν ένα πτυσσόμενο παραβάν. Με κινήσεις απόλυτα συγχρονισμένες, κύλησαν το παραβάν δίπλα της, καλύπτοντάς την πλήρως και δημιουργώντας ένα κινούμενο «τείχος» προστασίας.

Το αποτέλεσμα; Η Taylor Swift πέρασε το κατώφλι του γηπέδου χωρίς να αφήσει στους φωτογράφους την παραμικρή ευκαιρία να την απαθανατίσουν. Κανένα φλας, κανένα στιγμιότυπο, μόνο ένα βίντεο που δείχνει την πρωτότυπη τακτική της ομάδας της. Το υλικό έγινε αμέσως viral, με τους θαυμαστές να το χαρακτηρίζουν «ιδιοφυές» και μερικούς να το αποθεώνουν ως το πιο αποτελεσματικό life hack της χρονιάς.

Η Taylor Swift ξέρει όσο λίγοι πώς να ισορροπεί ανάμεσα στη λάμψη και στην ανάγκη για ιδιωτικότητα. Αν η μουσική της έχει το χάρισμα να σπάει ρεκόρ, οι κινήσεις της στην καθημερινότητα δείχνουν ότι διαθέτει την ίδια ευφυΐα και εκτός σκηνής. Και αυτή η πτυσσόμενη «ασπίδα» ίσως αποδειχθεί το πιο απλό αλλά και πιο αποτελεσματικό εργαλείο απέναντι στη μανία των παπαράτσι.

