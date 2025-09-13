Το manual επιβίωσης όταν ερωτεύεσαι έναν Κριό

Αν έχεις βρεθεί ερωτευμένος/η με έναν Κριό, τότε πιθανότατα: α) δεν έχεις προλάβει να καταλάβεις πώς μπλέχτηκες, β) αναρωτιέσαι αν η καρδιά σου χτυπάει από αγάπη ή από αδρεναλίνη, γ) τον/την θέλεις περισσότερο απ’ όσο μπορείς να διαχειριστείς.

Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι έχεις πέσει με τα μούτρα σε ένα από τα πιο εκρηκτικά, αυθόρμητα και demanding ζώδια του ζωδιακού. Ο Κριός δεν σε ερωτεύεται «ήσυχα». Σε τραβάει μέσα στη φωτιά και σου λέει: «Έλα, πάμε».

Και αν θες να επιβιώσεις, διάβασε παρακάτω.

1. Δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις

Ο Κριός ερωτεύεται όπως ζει: με ορμή και χωρίς plan B. Αν είσαι από αυτούς που χρειάζονται χρόνο για να δουν πού πάνε τα πράγματα, ετοιμάσου να σε αφήσει πίσω. Δεν του αρέσουν οι άνθρωποι που το σκέφτονται. Θέλει να το νιώσεις, να το πεις, να το ζήσεις. Αν του πεις «δεν ξέρω», το έχει ήδη πάρει σαν «όχι»

2. Μην του βάλεις όρια – βάλε του καθρέφτη

Δεν θα σου πει ποτέ «κάνε αυτό». Αλλά θα εκνευριστεί άπειρα αν του βάλεις κανόνες ή προσπαθήσεις να τον «στρώσεις». Αντί για κόντρα, ο καλύτερος τρόπος να τον φρενάρεις είναι να του δείξεις πώς φαίνεται αυτό που κάνει. Να του καθρεφτίσεις τη συμπεριφορά του με ηρεμία, όχι με φωνές. (Αυτές τις έχει αναλάβει ο ίδιος.)

3. Όλα ή τίποτα

Μην περιμένεις «λίγο λίγο». Αν σ’ ερωτευτεί, θα στο δείξει. Με λόγια, με πράξεις, με κίνηση, με ένταση. Θα σε διεκδικήσει, θα σε υπερασπιστεί, θα γίνει τοίχος και κύμα μαζί. Αλλά… αν ξενερώσει; Θα αποχωρήσει εν μία νυκτί. Χωρίς εξήγηση. Χωρίς ανάμνηση. Και το μόνο που θα μείνει είναι το «τι έγινε;».

4. Πες την αλήθεια – ακόμα κι αν καίει

Ο Κριός μυρίζεται την ανασφάλεια, το παιχνίδι και τα μισόλογα. Θέλει straight talk. Αν κάτι δεν σου αρέσει, πες το. Αν ζηλεύεις, πες το. Αν φοβάσαι, πες το. Προτιμά μια σύγκρουση τώρα παρά ένα «όλα καλά» που θα εκραγεί σε δέκα μέρες.

5. Μην του μοιάσεις – ισορρόπησέ τον

Αν νομίζεις ότι για να τον κερδίσεις πρέπει να είσαι το ίδιο εκρηκτικός/ή, ξανασκέψου το. Ο Κριός ψάχνει κάποιον να του θυμίζει πού είναι το φρένο, όχι κάποιον να πατάει γκάζι μαζί του. Αν έχεις ηρεμία, χιούμορ και ψυχραιμία, μόλις έγινες η πιο safe ζώνη του. Χωρίς να στο ζητήσει.

6. Αντέχεις να είσαι προτεραιότητα;

Ο Κριός, όταν αγαπάει, σε βάζει πάνω απ’ όλα. Θα σε κάνει προτεραιότητα, θα θέλει να είστε μαζί, θα σε ψάχνει, θα σε προκαλεί, θα σε διεκδικεί. Αν δεν μπορείς να ανταποδώσεις αυτή την παρουσία, θα το νιώσει. Και θα φύγει. Όχι γιατί δεν σε θέλει, αλλά γιατί δεν θέλει να νιώσει δεύτερος.

