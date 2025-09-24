TV 24.09.2025

Το μήνυμα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για τον νέο κύκλο του Maestro

Maestro γυρίσματα
Μοιράστηκε μια σειρά από παρασκηνιακές φωτογραφίες της 4ης σεζόν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της σειράς «Maestro» έχουν και επίσημα ξεκινήσει, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να κάνει την πρώτη του σχετική ανάρτηση.

Ειδικότερα, ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός της σειράς του Mega μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από παρασκηνιακές φωτογραφίες της 4ης σεζόν, έχοντας μαζί του την Κλέλια Ανδριολάτου, τον Ορέστη Χαλκιά, την Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου αλλά και την Χάρις Αλεξίου.

Maestro γυρίσματα
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

Διάβασε επίσης: Maestro: Οι πρώτες φωτογραφίες στο Instagram του 4ου κύκλου από την Κλέλια Ανδριολάτου

Μάλιστα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης υπογράμμισε πως νέα κεφάλαια θα ανοίξουν για τους ήρωες του «Maestro» αλλά θα τους ακολουθούν παλιές αμαρτίες.

Maestro γυρίσματα
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι!!! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες!!! Maestro in Blue New seasonLike a day hasn’t gone by!!!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφίες από τα γυρίσματα παράλληλα μοιράστηκε και ο Ορέστης Χαλκιάς μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Διάβασε επίσης: Maestro: Οι 2 νέοι ηθοποιοί που εισβάλλουν στο 4ο κύκλο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Maestro MegaTV γυρίσματα σειρές Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Η fitness ρουτίνα της Marseaux και το φαγητό που δεν μπορεί να αντισταθεί

24.09.2025

Δες επίσης

Maestro: Οι πρώτες φωτογραφίες στο Instagram του 4ου κύκλου από την Κλέλια Ανδριολάτου
TV

Maestro: Οι πρώτες φωτογραφίες στο Instagram του 4ου κύκλου από την Κλέλια Ανδριολάτου

23.09.2025
Η αποχώρηση του Jimmy Kimmel κατέστρεψε οικονομικά την Disney
TV

Η αποχώρηση του Jimmy Kimmel κατέστρεψε οικονομικά την Disney

23.09.2025
«Μάχη» στην τηλεθέαση: Ποια σειρά βγήκε πρώτη στις χθεσινές πρεμιέρες
TV

«Μάχη» στην τηλεθέαση: Ποια σειρά βγήκε πρώτη στις χθεσινές πρεμιέρες

23.09.2025
Σέρρες: Έτσι συνεχίζεται η ιστορία στον β’ κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Σέρρες: Έτσι συνεχίζεται η ιστορία στον β’ κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1

22.09.2025