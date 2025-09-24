Το μήνυμα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για τον νέο κύκλο του Maestro

Μοιράστηκε μια σειρά από παρασκηνιακές φωτογραφίες της 4ης σεζόν

Τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της σειράς «Maestro» έχουν και επίσημα ξεκινήσει, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να κάνει την πρώτη του σχετική ανάρτηση.

Ειδικότερα, ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός της σειράς του Mega μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από παρασκηνιακές φωτογραφίες της 4ης σεζόν, έχοντας μαζί του την Κλέλια Ανδριολάτου, τον Ορέστη Χαλκιά, την Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου αλλά και την Χάρις Αλεξίου.

Μάλιστα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης υπογράμμισε πως νέα κεφάλαια θα ανοίξουν για τους ήρωες του «Maestro» αλλά θα τους ακολουθούν παλιές αμαρτίες.

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι!!! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες!!! Maestro in Blue New seasonLike a day hasn’t gone by!!!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφίες από τα γυρίσματα παράλληλα μοιράστηκε και ο Ορέστης Χαλκιάς μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

