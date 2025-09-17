Το μυστικό δώρο του Jake Gyllenhaal στον Owen Cooper λίγο πριν τα Emmy

Λίγο πριν τα Emmy, ο Jake Gyllenhaal χάρισε στον 15χρονο Owen Cooper ένα ιδιαίτερο δώρο, σε μια στιγμή που συγκίνησε τον νεαρό ηθοποιό

Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές των φετινών βραβείων Emmy εκτυλίχθηκε μακριά από τις κάμερες του κόκκινου χαλιού. Ο Owen Cooper, ο νεαρός πρωταγωνιστής της σειράς «Adolescence», αποκάλυψε πως το μεγαλύτερό του όνειρο ήταν να γνωρίσει από κοντά τον Jake Gyllenhaal, τον ηθοποιό που θεωρεί «απόλυτο πρότυπο» του. Το όνειρο όχι μόνο πραγματοποιήθηκε, αλλά συνοδεύτηκε και από ένα ιδιαίτερο δώρο: το προσωπικό γούρι του Χολιγουντιανού σταρ.

Ο Jake Gyllenhaal, που βρισκόταν στον ίδιο χώρο λίγο πριν την τελετή, πλησίασε τον 15χρονο ηθοποιό για να τον εκπλήξει. Μετά από μια θερμή αγκαλιά, του πρόσφερε ένα μικρό χρυσό παπάκι, ένα φυλαχτό που, όπως αποκάλυψε, είχε λάβει κι εκείνος ως γούρι την περίοδο που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ με το «Brokeback Mountain». «Είναι ένα τυχερό παπάκι που μπορείς να κρατάς στην τσέπη σου για καλή τύχη», του είπε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Ο Owen Cooper του Adolescence γίνεται ο νεότερος ηθοποιός που κατακτά Emmy

Η τύχη φαίνεται πως χαμογέλασε στον Cooper. Λίγες ώρες αργότερα έγινε ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που έχει κερδίσει ποτέ Emmy. Στα μόλις 15 του χρόνια απέσπασε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε limited/anthology σειρά ή τηλεταινία, αφήνοντας πίσω του καταξιωμένους υποψηφίους όπως ο Javier Bardem και ο Peter Sarsgaard.

Συγκινημένος, ανέβηκε στη σκηνή και δήλωσε: «Στεκόμενος εδώ πάνω… αυτό είναι απίστευτο. Απόδειξη ότι, αν τολμήσεις να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου και δουλέψεις με προσήλωση, μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Πριν τρία χρόνια ήμουν ένα τίποτα. Σήμερα βρίσκομαι εδώ».

;img_index=2

Από την τυχαία οντισιόν στο βάθρο των Emmy

Η επιτυχία του Owen Cooper δεν ήταν αυτονόητη. Ο σκηνοθέτης της σειράς, Philip Barantini, θυμάται την πρώτη του επαφή με τον νεαρό: «Ψάχναμε ανάμεσα σε εκατοντάδες παιδιά. Κάποια είχαν εμπειρία, άλλα όχι. Ο Owen ήταν εντελώς άπειρος, αλλά στο αυτοσχέδιο βίντεο που μας έστειλε φαινόταν ξεκάθαρα ότι είχε κάτι ξεχωριστό».

Ο ίδιος ο Owen Cooper αποκάλυψε πως το πάθος του για την υποκριτική γεννήθηκε βλέποντας τον Tom Holland στην ταινία «The Impossible». Παρά τις ανασφάλειές του, η συμμετοχή του στο «Adolescence» τον έπεισε ότι βρέθηκε στο σωστό περιβάλλον. «Νόμιζα πως κανείς δεν θα μου μιλάει στο σετ. Τελικά βρέθηκα ανάμεσα σε ανθρώπους που με στήριξαν», εξομολογήθηκε.

Το μέλλον προμηνύεται λαμπρό

Μετά τον θρίαμβο στα Emmy, ο Owen Cooper ετοιμάζεται να κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο σε νέα διασκευή του κλασικού «Wuthering Heights», ενώ παράλληλα έχει ήδη υπογράψει για τη σειρά «Film Club» στο BBC Three.

Το τυχερό παπάκι του Jake Gyllenhaal μπορεί να του έφερε τύχη στο πρώτο του μεγάλο βήμα, αλλά όλα δείχνουν πως το πραγματικό του όπλο είναι το ταλέντο του. Και η ιστορία μόλις ξεκίνησε.

Διάβασε επίσης: Emmys 2025: Iστορική διάκριση για το The Studio και ρεκόρ για Adolescence

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.