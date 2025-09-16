Το νέο trailer για την βιογραφική ταινία του Bruce  Springsteen

Η λάμψη των Emmy Awards 2025 σκιάστηκε για λίγο από τη δύναμη της μουσικής ιστορίας. Η 20th Century Studios παρουσίασε το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας «Springsteen: Deliver Me From Nowhere», ένα έργο που επιχειρεί να αναδείξει όχι μόνο τη μουσική αλλά και την ψυχή του Bruce Springsteen, εστιάζοντας στη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» το 1982. Η ταινία φέρνει στο φως μια περίοδο όπου ο καλλιτέχνης πάλευε με τις πιέσεις της επιτυχίας, αναζητώντας αλήθειες πίσω από τις σκιές του εαυτού του.

Το νέο βίντεο εστιάζει στον Jeremy Allen White, ο οποίος υποδύεται τον Bruce Springsteen, και στον Jeremy Strong, που δίνει πνοή στον μάνατζερ του τραγουδιστή, Jon Landau. Στο υπόβαθρο ακούγεται το εμβληματικό τραγούδι «Atlantic City», κομμάτι του δίσκου «Nebraska», το οποίο προσδίδει στην αφήγηση έναν τόνο εσωτερικής έντασης και αλήθειας.

Ο σκηνοθέτης Scott Cooper, σε δήλωσή του που συνόδευσε την κυκλοφορία του τρέιλερ, τόνισε: «Το “Nebraska” είναι η στιγμή που ο Bruce επέλεξε την αλήθεια αντί για τις προσδοκίες, μια επιλογή που συνεχίζει να αντηχεί σε όσα έχει γράψει από τότε. Εκεί, στο σταυροδρόμι, θα μπορούσε να κυνηγήσει τα λαμπερά φώτα και τον ήχο των αρένων, αλλά αντ’ αυτού στράφηκε προς τα μέσα, οπλισμένος μόνο με τη σιωπή, ένα τετρακάναλο κασετόφωνο και το θάρρος να αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Το γεγονός ότι με εμπιστεύτηκε να αφηγηθώ εκείνη την ιστορία -το πιο ευάλωτο κεφάλαιο της ζωής του- είναι η μεγαλύτερη τιμή που είχα ποτέ ως δημιουργός».

Πέρα από τον Jeremy Allen White και τον Jeremy Strong, στο φιλμ συμμετέχουν σπουδαία ονόματα του Χόλιγουντ. Ο Marc Maron υποδύεται τον παραγωγό Chuck Plotkin, ο Johnny Cannizzaro τον Steven Van Zandt, ενώ ο Paul Walter Hauser εμφανίζεται ως ο κιθαρίστας τεχνικός Mike Batlan. Ο Stephen Graham δίνει μορφή στον πατέρα του Springsteen, Doug Springsteen, η Odessa Young ενσαρκώνει την Faye, η Gaby Hoffman αναλαμβάνει τον ρόλο της μητέρας, Adele Springsteen, και ο David Krumholtz υποδύεται τον σκληρό αλλά καθοριστικό στέλεχος της Columbia Records, Al Teller.

Η ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 24 Οκτωβρίου 2025. Δεν πρόκειται για μια απλή εξιστόρηση των επιτυχιών του Bruce Springsteen, αλλά για μια βαθύτερη βιογραφική προσέγγιση που αγγίζει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

Η διαδρομή του Bruce Springsteen από τα ταπεινά μπαρ του Νιου Τζέρσεϊ μέχρι τα στάδια με χιλιάδες θεατές έχει ειπωθεί πολλές φορές. Όμως το «Nebraska» και η ιστορία πίσω από τη δημιουργία του αποκαλύπτουν έναν πιο σιωπηλό, πιο εύθραυστο καλλιτέχνη που δεν δίστασε να κοιτάξει κατάματα τις σκιές του. Με τον Jeremy Allen White να δίνει σάρκα και οστά στον «Boss» και τον Scott Cooper να σκηνοθετεί με σεβασμό και βάθος, το «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι απλώς μια βιογραφία, αλλά ένα συγκινητικό κινηματογραφικό ταξίδι στην πιο ευάλωτη και ταυτόχρονα πιο αληθινή στιγμή του θρύλου της ροκ.

