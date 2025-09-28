Το πορτραίτο με τον κεραυνό του David Bowie ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο σφυρί

Η εμβληματική φωτογραφία του «Aladdin Sane», τραβηγμένη από τον Brian Duffy το 1973, αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ πώλησης στη δημοπρασία του οίκου Bonhams

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Aladdin Sane», η εικόνα του David Bowie με τον κεραυνό στο πρόσωπο παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της παγκόσμιας pop κουλτούρας. Τώρα, η αυθεντική φωτογραφία του Brian Duffy πρόκειται να βγει σε δημοπρασία και οι εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν λόγο για τιμή που θα αγγίξει τα 340.000 ευρώ, καθιστώντας την το ακριβότερο εξώφυλλο δίσκου που έχει πωληθεί ποτέ.

Το πορτρέτο του David Bowie, με τον χαρακτηριστικό κόκκινο και μπλε κεραυνό να διατρέχει το πρόσωπό του, φωτογραφήθηκε από τον Brian Duffy που συγκαταλέγεται στο αποκαλούμενο «τρομερό τρίο» των Βρετανών φωτογράφων μαζί με τον David Bailey και τον Terence Donovan. Η φωτογραφία όχι μόνο έγινε το εικαστικό σήμα κατατεθέν του άλμπουμ «Aladdin Sane» του 1973, αλλά και ένα από τα πιο εμβληματικά καρέ στην ιστορία της μουσικής.

Η φωτογραφία εντάσσεται σε ένα σύνολο 35 αντικειμένων από το αρχείο του Brian Duffy που θα δημοπρατηθούν από τον οίκο Bonhams. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται το σκαμπό (τιμή εκτίμησης 570 – 800 ευρώ) πάνω στο οποίο κάθισε ο David Bowie κατά τη φωτογράφιση, η φωτογραφική μηχανή Hasselblad 500C που χρησιμοποίησε ο φωτογράφος (τιμή εκτίμησης 11.000 – 17.000 ευρώ), καθώς και ένα σπάνιο contact sheet (τιμή εκτίμησης 9.200 – 11.000 ευρώ), ένα από τα μόλις δύο που σώζονται.

Τα νέα δεδομένα της αγοράς

Η Claire Tole-Moir, επικεφαλής του τμήματος pop κουλτούρας του οίκου Bonhams, εξηγεί: «Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τον David Bowie, αυτή είναι η εικόνα που έρχεται πρώτη στο μυαλό τους. Η σημασία της είναι τέτοια που δεν αποκλείεται να θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς στην αγορά. Μέχρι τώρα, μόνο ελάχιστα έργα είχαν ανάλογη αξία, όπως το αυθεντικό artwork του George Hardie για το ντεμπούτο άλμπουμ των Led Zeppelin και το “Captain Fantastic” του Elton John».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το προηγούμενο ρεκόρ κρατά το εξώφυλλο του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin, που πουλήθηκε το 2020 έναντι 325.000 δολαρίων. Αν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, η εικόνα του Brian Duffy θα ξεπεράσει αυτό το ποσό.

Η ιστορία πίσω από τον κεραυνό

Ο Chris Duffy, ο γιος του φωτογράφου, έχει χαρακτηρίσει το πορτρέτο του David Bowie «τη Μόνα Λίζα της pop». Μιλώντας στον Guardian, αποκάλυψε πως το περίφημο μοτίβο του κεραυνού δεν υπήρχε εκ των προτέρων στο πρόσωπο του David Bowie: «Αρχικά ο κεραυνός ήταν ένα μικρό σύμβολο στο ζυγωματικό του τραγουδιστή. Ο πατέρας μου πήρε ένα κραγιόν και σχεδίασε το περίγραμμα ενός πολύ μεγαλύτερου κεραυνού… κι έτσι γεννήθηκε το “Aladdin Sane”».

Στη διαμόρφωση της τελικής εικόνας συνέβαλε και ο Philip Castle, συνεργάτης του Stanley Kubrick και δημιουργός των αφισών για το «A Clockwork Orange». Ο Philip Castle επεξεργάστηκε την εικόνα με αερογράφο, προσθέτοντας λεπτομέρειες όπως το χαρακτηριστικό watermark στον ώμο και τις βλεφαρίδες του David Bowie. Η εκτύπωση έγινε με την απαιτητική τεχνική του dye transfer, την ακριβότερη και πιο ποιοτική μέθοδο της εποχής, κάτι που δίνει στο έργο ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Η διαχρονική πορεία του έργου

Το αρχείο Duffy έχει δανείσει την εικόνα σε κορυφαία μουσεία, όπως το Victoria and Albert Museum, για την έκθεση «David Bowie Is», τη δημοφιλέστερη περιοδεύουσα έκθεση στην 165χρονη ιστορία του μουσείου. Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ανά τον κόσμο είδαν από κοντά την εμβληματική φωτογραφία. Το 2023, για τα 50 χρόνια του «Aladdin Sane», η φωτογραφία αποτέλεσε το κεντρικό έκθεμα στο Southbank Centre του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας την ακατάλυτη δύναμή της.

Η δημοπρασία ανοίγει στις 22 Οκτωβρίου και το ενδιαφέρον του κοινού είναι τεράστιο. Το έργο του Brian Duffy, με πρωταγωνιστή τον David Bowie, δεν είναι απλώς μια φωτογραφία. Είναι ένα σύμβολο της pop κουλτούρας, ένα ορόσημο της καλλιτεχνικής ιστορίας και, όπως όλα δείχνουν, ένα πολύτιμο απόκτημα που θα καθορίσει το μέλλον των συλλεκτικών αγορών.

Κεντρική φωτογραφία: Bonhams

