Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές (video)

Όλο το cast φωτογραφήθηκε σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της νέας εποχής για τη σειρά

6 χρόνια μετά το φινάλε του, το αγαπημένο σίριαλ του ALPHA «Το Σόι σου» επιστρέφει στη μικρή οθόνη, με νέα επεισόδια και ανανεωμένο αέρα.

Η επιτυχημένη οικογενειακή κωμωδία που λατρέψαμε από το 2014 έως το 2019, ετοιμάζεται για τη μεγάλη της επιστροφή και η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, με την πρώτη φωτογράφιση του καστ να πραγματοποιείται πριν λίγες ώρες, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της νέας εποχής για τη σειρά.

Διάβασε επίσης: Το Σόι σου: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος; Οι μέρες προβολής και τα επεισόδια

Η συμφωνία μεταξύ του ALPHA και της εταιρείας παραγωγής JK Productions του Γιάννη Καραγιάννη έχει ήδη ολοκληρωθεί, και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Οι δημιουργοί ετοιμάζουν περίπου 60 με 70 νέα επεισόδια, τα οποία θα προβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα, με στόχο η πρεμιέρα να γίνει μέσα στον Οκτώβριο – πιθανότερες ημερομηνίες θεωρούνται η 12η ή η 19η Οκτωβρίου.

Η νέα σεζόν θα έχει χρονικό άλμα 6 ετών, μεταφέροντας τους χαρακτήρες και τις οικογενειακές τους ιστορίες στο σήμερα. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς έχουν εξελιχθεί οι ζωές τους, ενώ παράλληλα θα προστεθούν 7 νέα πρόσωπα στο καστ, που θα φέρουν νέες ανατροπές και φρέσκια δυναμική στις αγαπημένες οικογένειες της σειράς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ομάδα των σεναριογράφων έχει ανανεωθεί, με κάποια παλιά, αλλά και νέα πρόσωπα να αναλαμβάνουν το σενάριο των επεισοδίων.

Διάβασε επίσης: Το Σόι σου: Οι νέοι χαρακτήρες που μπαίνουν στη σειρά – Αναλυτικά οι ρόλοι τους

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.