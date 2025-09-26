Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: 10+1 λόγοι για να δεις τη σειρά του ALPHA

Αν δεν το είδες ή αν θέλεις να ξαναζήσεις τη μαγεία του πρώτου επεισοδίου, απόψε στις 22:00 ο Alpha είναι ο προορισμός σου

Η νέα μεγάλη παραγωγή του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» μάγεψε το κοινό κι έρχεται ξανά απόψε στις 22:00 με το πρώτο διπλό επεισόδιο.

Μια μοναδική ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα, αλλά και για όσους θέλουν να ξαναζήσουν την συγκλονιστική αρχή της σειράς που θα μας συναρπάσει και που αγκάλιασαν οι τηλεθεατές από την πρώτη στιγμή, με πάνω από 2.300.000 θεατές να παρακολουθούν έστω και για 1 λεπτό την πρεμιέρα και τα σχόλια στο X(twitter) να είναι διθυραμβικά.

Παρακάτω 10+1 λόγοι για να παρακολουθήσουμε ξανά την αρχής της ιστορίας:

1. Η δύναμη της μητέρας

Η Θοδώρα, την οποία υποδύεται η Πέγκυ Τρικαλιώτη, γίνεται σύμβολο αντοχής και τρυφερότητας, κρατώντας ενωμένη την οικογένεια σε μια εποχή γεμάτη δυσκολίες. Ένας χαρακτήρας, που συγκινεί σε κάθε στιγμή με την δύναμη, την ψυχραιμία και το κουράγιο της.

2. Η συγκλονιστική έναρξη

Η απώλεια του Γεράσιμου και το πώς η Θοδώρα μένει μόνη να μεγαλώσει πέντε κόρες μέσα στον πόλεμο, μας βάζει αμέσως στην καρδιά της ιστορίας, συγκινεί και θέτει τον τόνο όλης της αφήγησης.

3. Η γνωριμία με τις 5 κόρες

Μελισσάνθη, Ιουλία, Ασπασία, Πολυξένη, Μαγδαληνή – κάθε μία με διαφορετικό όνειρο, πάθος και μονοπάτι. Πως ακολούθησε η κάθε μία το δικό της δρόμο, πως ξεκίνησαν όλα; To πρώτο διπλό επεισόδιο δίνει τις απαντήσεις.

4. Το Παρίσι των ’60s

Η μεταφορά της δράσης στη Γαλλία, και συγκεκριμένα στο Παρίσι, με τη Μελισσάνθη και τον Απόστολο, χαρίζει αέρα κοσμοπολίτικο, ρομαντισμό και ένταση. Κινηματογραφικά πλάνα με θέα τον Πύργο του Άιφελ και την Μονμάρτη μας ταξιδεύουν σε μία άλλη εποχή.

5. Έρωτες και πάθη γεννιούνται

Η Μελισσάνθη γνωρίζει τον γοητευτικό Άγγελο Φλεριανό στο Παρίσι, ενώ η Μαγδαληνή έρχεται σε επαφή με τον περιζήτητο Οδυσσέα Σκλαβοδήμο στον Πειραιά. Από την αρχή, η σειρά μάς δίνει ερωτικές ιστορίες που θα σημαδέψουν τις ηρωίδες και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις ζωές τους.

6. Η πεθερά-φωτιά Μαρία Τζομπανάκη

Η Μαρία Τζομπανάκη, στον πρώτο της ρόλο μετά το Σασμό, υποδύται την Ευανθία, μητέρα του Φωκά και μας δίνει μια πρώτη γεύση για το τι θα υποστεί η νύφη της, Ιουλία. Η κόντρα πεθεράς–νύφης θα φέρει μπόλικο δράμα αλλά και πολλές «βιτριολικές» ατάκες.

7. Η μαγευτική φωνή της Ασπασίας

Η αυθόρμητη στιγμή που τραγουδά μπροστά σε κόσμο αλλάζει τη ζωή της. Η αναπάντεχη πρόταση που δέχεται είναι η αρχή ενός μεγάλου κεφαλαίου, που θα διαμορφώσει την ιστορία της και θα καθορίσει τη μοίρα της.

8. Το θάρρος της Πολυξένης

Η Πολυξένη δεν είναι φτιαγμένη για γάμους και οικογένειες. Το θεατρικό σανίδι είναι ο σκοπός της ζωής της και στο πρώτο επεισόδιο, κάνει το δύσκολο βήμα του να αφήσει το σπίτι της και να κυνηγήσει το όνειρο της, σε μια σκληρή πραγματικότητα.

9. Η αλλαγή ζωής της Μαγδαληνής

Τα βιβλία είναι η αγάπη της και θα βρεθεί ο άνθρωπος που θα την οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά στο πάθος της. Ωστόσο, η ζωή έχει άλλα σχέδια για εκείνη και η αλλαγή στη ζωή της κρύβει εκπλήξεις, που δεν περίμενε ποτέ ότι θα της συμβούν.

10. Πολυπληθές κι εντυπωσιακό καστ

Στο πρώτο επεισόδιο γνωρίζουμε κι απολαμβάνουμε νέα και πολλά υποσχόμενα ταλέντα στο χώρο της υποκριτικής αλλά κι επιτυχημένους ηθοποιούς παλαιάς κοπής, που έχουν αφήσει το στίγμα τους.

11. Γιατί κάθε αρχή μετράει

Το πρώτο διπλό επεισόδιο στήνει όλο τον καμβά της σειράς. Βλέποντάς το ξανά, συνειδητοποιείς μικρές λεπτομέρειες που θα παίξουν μεγάλο ρόλο στη συνέχεια. Βρίσκεις τους χαρακτήρες με τους οποίους θα ταυτιστείς.

Αν δεν το είδες ή αν θέλεις να ξαναζήσεις τη μαγεία του πρώτου επεισοδίου, απόψε στις 22:00 ο Alpha είναι ο προορισμός σου!

