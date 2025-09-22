TV 22.09.2025

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Δείτε το preview της πρώτης συγκλονιστικής σκηνής

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
Η νέα σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 21:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρώτη συγκλονιστική σκηνή της νέας σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Happy Day», λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα.

Η πρώτη σκηνή, συγκεκριμένα, δείχνει τη στιγμή που ο πατέρας της οικογένειας αποφασίζει να πεθάνει προκειμένου να μην ακρωτηριαστεί και έτσι η μητέρα αναγκάζεται να αναθρέψει μόνη της τα κορίτσια της.

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Τρικαλιώτη και Χρυσοστόμου δίνουν ζωή στη Θεοδώρα και τον Γεράσιμο

Διάβασε επίσης: Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Η Μαγδαληνή μάς συστήνεται μέσα από ένα νέο trailer

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη είναι αυτή που ενσαρκώνει τη Θοδώρα, τη μητέρα των 5 κοριτσιών στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι και συνομιλεί με τον Γιώργο Χρυσοστόμου που ενσαρκώνει τον πατέρα της οικογένειας (Γεράσιμο).

Αν και προσπαθεί να τον πείσει να σώσει τον εαυτό του και να δεχτεί τον ακρωτηριασμό εκείνος επιλέγει να πεθάνει καθώς δεν μπορεί να αντέξει την αλλαγή αυτή.

Διάβασε επίσης: Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Έρωτες, πάθη και μυστικά κατακλύζουν τη Μελισσάνθη

Alpha TV Ελληνικές Σειρές νέες σειρές Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
