Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Δείτε το preview της πρώτης συγκλονιστικής σκηνής

Η νέα σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 21:00

Η πρώτη συγκλονιστική σκηνή της νέας σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Happy Day», λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα.

Η πρώτη σκηνή, συγκεκριμένα, δείχνει τη στιγμή που ο πατέρας της οικογένειας αποφασίζει να πεθάνει προκειμένου να μην ακρωτηριαστεί και έτσι η μητέρα αναγκάζεται να αναθρέψει μόνη της τα κορίτσια της.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη είναι αυτή που ενσαρκώνει τη Θοδώρα, τη μητέρα των 5 κοριτσιών στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι και συνομιλεί με τον Γιώργο Χρυσοστόμου που ενσαρκώνει τον πατέρα της οικογένειας (Γεράσιμο).

Αν και προσπαθεί να τον πείσει να σώσει τον εαυτό του και να δεχτεί τον ακρωτηριασμό εκείνος επιλέγει να πεθάνει καθώς δεν μπορεί να αντέξει την αλλαγή αυτή.

