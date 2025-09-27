Το trick του TikTok για να έχεις πάντα τη σωστή απόχρωση στο foundation σου

Ένα μικρό trick για να χρησιμοποιείς το ίδιο foundation όλο το χρόνο, προσαρμόζοντας την απόχρωση στις αλλαγές της επιδερμίδας σου

Η επιλογή του σωστού foundation είναι από τις πιο απαιτητικές στιγμές στο μακιγιάζ. Στο κατάστημα η απόχρωση φαίνεται τέλεια, αλλά μόλις βγεις στο φυσικό φως, μπορεί να παρατηρήσεις διαφορά. Έχει συμβεί σε όλες μας: η επιδερμίδα φαίνεται πιο ανοιχτή το χειμώνα και πιο μαυρισμένη το καλοκαίρι, γεγονός που δυσκολεύει τη χρήση του ίδιου προϊόντος όλο τον χρόνο.

Η καλή είδηση είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάζεις foundation κάθε σεζόν. Με ένα μικρό κόλπο μπορείς να προσαρμόζεις την απόχρωση και να έχεις πάντα φυσικό αποτέλεσμα. Αν το foundation είναι πιο σκούρο από τον τόνο του δέρματός σου, μπορείς να προσθέσεις ένα concealer σε πιο ανοιχτή απόχρωση στα σημεία που θέλεις να τονίσεις. Έτσι, το προϊόν αποκτά εφέ contouring και η επιδερμίδα δείχνει φρέσκια και φωτεινή.

Αν πάλι το foundation σου είναι πιο ανοιχτό από την επιδερμίδα σου, η λύση είναι να χρησιμοποιήσεις ένα bronzer ή ένα contour stick. Το foundation λειτουργεί ως βάση, ενώ τα πιο σκούρα προϊόντα προσθέτουν ζεστασιά και διάσταση στο πρόσωπο, δίνοντας ένα φυσικό, ηλιοκαμένο look ακόμα και τον χειμώνα.

Με αυτό το απλό trick, το αγαπημένο σου foundation μπορεί να σε συνοδεύει όλο το χρόνο, χωρίς να χάνεις σε φυσικότητα και φωτεινότητα, ενώ το μακιγιάζ σου παραμένει αψεγάδιαστο σε κάθε συνθήκη φωτισμού.

