Μια καμπάνια-μπουρμπουλήθρα που σκάει τον μύθο του vaping. Η W4O Hellas μιλά στους εφήβους χωρίς φόβο, μόνο με αλήθεια

Το έχεις δει παντού. Πολύχρωμα, «γευστικά» και σχεδόν πάντα σε κάποιο TikTok, τα vapes έχουν γίνει η νέα «μόδα» για τους εφήβους, αλλά πίσω από τα σύννεφα καπνού (ή μάλλον… ατμού), κρύβεται ένας πολύ πραγματικός κίνδυνος: ο εθισμός στη νικοτίνη.

Το Δίκτυο Women for Oncology Hellas (W4O Hellas) αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά και με τη γλώσσα των εφήβων για αυτό το θέμα που αφορά όλο και περισσότερους νέους: το άτμισμα και το κάπνισμα στους εφήβους.

Μια «αντι-διαφήμιση» που… τα λέει όλα

Η ομάδα της W4O Hellas συνεργάστηκε με την Baas Digital για να δημιουργήσει μια καμπάνια που μοιάζει με διαφήμιση …αλλά δεν είναι. Το βίντεο παρουσιάζει ένα φανταστικό προϊόν με το όνομα ΠΑΦΑΠΟΥΦΑ® και 3 εντελώς… απωθητικές γεύσεις, σπάζοντας με χιούμορ και ειρωνεία την «τέλεια» εικόνα που συχνά συνοδεύει τα vapes.

Το μήνυμα; «Το vape είναι λίγο σαντ. Εσύ όχι» γιατί το να πεις «όχι» δεν είναι θέμα φόβου, αλλά θέμα επιλογής, αυτοπεποίθησης και στάσης ζωής.

Μια καμπάνια που ενδυναμώνει

Η εκστρατεία στοχεύει να ενθαρρύνει τους εφήβους 12-18 ετών να πάρουν θέση απέναντι στην πίεση της παρέας και να πουν το δικό τους «όχι» στη νικοτίνη ,με τρόπο που να μιλά στη γλώσσα τους, χωρίς διδακτισμό και βαρετές απαγορεύσεις. Και δεν σταματά εκεί: το μήνυμα απευθύνεται και σε ενήλικες, υπενθυμίζοντάς μας ότι ποτέ δεν είναι αργά να κόψεις το κάπνισμα ή το άτμισμα και να πάρεις πίσω τον έλεγχο της υγείας σου.

Η ματιά και η καρδιά του Σωτήρη Τσαφούλια

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται και ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει έμπρακτα το W4O Hellas από την αρχή: ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας. Το 2013, πρόσφερε τα έσοδα από την πρώτη του ταινία «Κοινός Παρανομαστής» στο Κοινωνικό Ταμείο του Δικτύου, για να καλυφθούν γονιδιακοί έλεγχοι για κληρονομικό καρκίνο μαστού σε γυναίκες που δεν είχαν οικονομική δυνατότητα. Πρόσφατα, αφιέρωσε όλα τα έσοδα της θεατρικής του παράστασης «Η Αξία της Ζωής» για να συνεχιστεί το κοινωνικό έργο του Δικτύου.

Η στήριξη, η πίστη και η γενναιοδωρία του παίζουν τεράστιο ρόλο και σε αυτή την καμπάνια, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να γίνει αφορμή για αλλαγή.

Η αλλαγή ξεκινά από ένα «όχι»

Το βίντεο της καμπάνιας είναι ήδη στο YouTube και σε όλα τα social media του W4O Hellas, έτοιμο να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ακολούθησέ τους, κοινοποίησε το βίντεο και στείλε το μήνυμα εκεί που χρειάζεται να ακουστεί: στους φίλους σου, στα αδέρφια σου, στους μαθητές και τους συμμαθητές σου.

Γιατί τελικά…

Το vape μπορεί να είναι λίγο σαντ. Εσύ όχι.