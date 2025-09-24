Celeb News 24.09.2025

Το video στα social media που μαρτυρά την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου

Κατερίνα Καινούργιου
Μια κίνηση του Χάρη Σιανίδη σε δημόσια εμφάνιση άναψε νέες φήμες για εγκυμοσύνη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, η Κατερίνα Καινούργιου τράβηξε ξανά τα βλέμματα αυτή τη φορά όχι μόνο για την εντυπωσιακή της παρουσία, αλλά και για μια χειρονομία του Χάρη Σιανίδη, που αναζωπύρωσε τις φήμες περί εγκυμοσύνης.

Η παρουσιάστρια έχει επιλέξει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή και μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει ούτε έχει επιβεβαιώσει τις φήμες που τη θέλουν να περιμένει το πρώτο της παιδί. Παρ’ όλα αυτά, οι ευχές στα social media πέφτουν «βροχή» από θαυμαστές και τηλεθεατές, οι οποίοι την παρακολουθούν καθημερινά στη «Super Κατερίνα».

Ο Χάρης Σιανίδης, με τον οποίο η Κατερίνα διατηρεί στενή φιλία, δημοσίευσε ένα βίντεο από την εκδήλωση της 23ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο ποζάρουν μαζί. Το στιγμιότυπο που προκάλεσε συζητήσεις ήταν η στιγμή που εκείνος τοποθέτησε το χέρι του προστατευτικά μπροστά στην κοιλιά της, σχεδόν σαν να την χαϊδεύει, μια χειρονομία που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως «υπαινιγμός».

Κατερίνα Καινούργιου
Η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση ανέφερε: «Με την αγαπημένη μου @katken85 στα καλύτερά της», φράση που αρκετοί ερμήνευσαν ως έμμεση επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κατερίνα Καινούργιου έχει εκφράσει στο παρελθόν ανοιχτά την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Αν τελικά οι φήμες αληθεύουν και βιώνει μια τόσο όμορφη φάση της ζωής της, τότε πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο που θα συμπληρώσει με τον πιο τρυφερό τρόπο την προσωπική της ευτυχία.

Προς το παρόν, εκείνη συνεχίζει να τηρεί σιγή ιχθύος, κάτι που μάλλον δυναμώνει τις υποψίες του κοινού.

