Τροχαίο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της

Στο σημείο έφτασε ένα περιπολικό και κατέγραψε το περιστατικό
Ένα τροχαίο ατύχημα είχε τα ξημερώματα του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε τη στιγμή που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε το βουλευτικό της όχημα στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο βγήκε εκτός του δρόμου και ανετράπη.

Η ίδια βγήκε από το όχημα και κάλεσε για βοήθεια ενώ τη στιγμή του τροχαίου δεν την συνόδευαν αστυνομικοί.

Στο σημείο έφτασε ένα περιπολικό και κατέγραψε το περιστατικό. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν τραυματίστηκε, δεν κρίθηκε αναγκαία και η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο.

