TSITP: Πώς η viral σειρά άλλαξε την γκαρνατρόμπα των ανδρών της Gen Z

Στην 3η και τελευταία σεζόν της σειράς «The Summer I Turned Pretty», το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στις ερωτικές περιπέτειες της Isabel Conklin αλλά και στη στιλιστική εξέλιξη του Conrad Fisher. Ο χαρακτήρας, που υποδύεται ο Christopher Briney, εμφανίζεται πιο ώριμος και οργανωμένος, με ένα ντύσιμο που αντικατοπτρίζει τη μετάβαση του από την εφηβεία στην ενηλικίωση.

Η γκαρνταρόμπα του είναι γεμάτη staples: λευκά T-shirts, casual πουκάμισα με κουμπιά, πλεκτά polos και κλασικά cable-knit πουλόβερ. Το στιλ του ενισχύεται με vintage denim παντελόνια, pleated chinos και δερμάτινες ζώνες που δίνουν ένα πιο structured αποτέλεσμα. Το ρολόι με δερμάτινο λουράκι, μια διακριτική αλλά ισχυρή λεπτομέρεια, προσθέτει το στοιχείο της διαχρονικότητας και αποτυπώνει την εικόνα ενός νεαρού άνδρα που έχει αρχίσει να προσέχει την εικόνα του.

Η αντίθεση με τον αδελφό του Jeremiah είναι εμφανής: εκείνος επιλέγει πιο έντονα prints, χαλαρά athleisure κομμάτια και μια πιο «frat boy» προσέγγιση. Ο Conrad, από την άλλη, επενδύει στην καθαρότητα και την απλότητα, δίνοντας έμφαση σε έναν συνδυασμό που θυμίζει ’90s prep και suburban dad style. Αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς αποτυπώνει και τη συναισθηματική του εξέλιξη, από τον χαοτικό έφηβο σε έναν άνδρα που προσπαθεί να βάλει τάξη στη ζωή του.

Η costume designer Jess Flaherty αποκάλυψε ότι οι αναφορές για τη δημιουργία του look ήρθαν από το airport style των late ’90s αλλά και από άνδρες με κύρος όπως ο Christian Slater και ο Dennis Quaid στο The Parent Trap. Το αποτέλεσμα είναι μια γκαρνταρόμπα που μπορεί να σταθεί τόσο σε μια σειρά όσο και σε ένα σύγχρονο street style editorial.

Η Gen Z δείχνει ήδη να υιοθετεί αυτή τη φιλοσοφία ντυσίματος: καθαρές γραμμές, basic κομμάτια και styling που αποφεύγει την υπερβολή. Στο TikTok, τα edits με τον Conrad έχουν κατακλύσει το FYP, με φράσεις όπως «husband material look» να συνοδεύουν εικόνες από outfits με γυρισμένα μανίκια και το χαρακτηριστικό ρολόι. Είναι η επιβεβαίωση ότι το στιλ του δεν λειτουργεί μόνο ως κοστούμι για τις σειρές, αλλά και ως σημείο αναφοράς για το πώς η νέα γενιά οραματίζεται τον σύγχρονο ανδρικό ρόλο: ώριμο, κομψό, αλλά χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του.

