Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλει τις εμφανίσεις του λόγω προβλήματος υγείας

Με καταβεβλημένη φωνή και ειλικρίνεια, ο δημοφιλής τραγουδιστής ζητά συγγνώμη από το κοινό μέσα από τα social media

Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία του βάζει προσωρινά «φρένο» στις εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναγκάζεται να μείνει εκτός σκηνής για το προσεχές τριήμερο, με αποτέλεσμα το νυχτερινό κέντρο της οδού Πειραιώς να παραμείνει κλειστό.

Αντί για μια τυπική ανακοίνωση, ο Αντώνης Ρέμος επέλεξε να απευθυνθεί προσωπικά στο κοινό του. Μέσα από ένα σύντομο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένος, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη και γιατί δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει αυτές τις ημέρες.

Όπως αποκάλυψε, μια ιογενής λοίμωξη τον ταλαιπώρησε έντονα και τον ανάγκασε να κάνει πίσω, τουλάχιστον προσωρινά. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι εμφανίσεις του στο NOX στις 9, 10 και 11 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθούν, καθώς η κατάστασή του απαιτεί ξεκούραση και αποθεραπεία.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τους γιατρούς του, οι οποίοι του συνέστησαν να δώσει προτεραιότητα στην υγεία του, ώστε να επιστρέψει σύντομα δυνατός στη σκηνή. Με ειλικρίνεια και διάθεση να μην αφήσει αναπάντητο το κοινό του, ζήτησε συγγνώμη από όσους είχαν ήδη κανονίσει να τον παρακολουθήσουν και τους διαβεβαίωσε πως θα τα πουν ξανά πολύ σύντομα.

Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, οι εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου αναμένεται να συνεχιστούν κανονικά από την επόμενη εβδομάδα, με τον ίδιο να επιστρέφει στη σκηνή πιο ξεκούραστος και έτοιμος να δώσει ξανά τον καλύτερό του εαυτό.

