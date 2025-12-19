MadWalk 2025 Mega
Billie Eilish: Κάνει τηλεφωνική φάρσα στην Margot Robbie και γίνεται viral

Η Billie Eilish κάλεσε τη Margot Robbie προσποιούμενη ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τα γυρίσματα ενός μουσικού βίντεο και ζήτησε το σπίτι της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Margot Robbie έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια τη φήμη μιας γυναίκας που στηρίζει έμπρακτα τις άλλες γυναίκες τόσο στον κινηματογράφο όσο και εκτός αυτού. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά μέσα από μια χιουμοριστική αλλά αποκαλυπτική στιγμή. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής φάρσας η Billie Eilish κάλεσε τη Margot Robbie προσποιούμενη ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τα γυρίσματα ενός μουσικού βίντεο. Η Billie Eilish υποστήριξε ότι το αρχικό σετ ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή και ρώτησε τη Margot Robbie αν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το σπίτι της για τα γυρίσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Margot Robbie απάντησε αρχικά με ειλικρίνεια λέγοντας στα ελληνικά «Κανονικά θα έλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη ναι, αλλά αύριο ετοιμαζόμαστε να μετακομίσουμε». Αντί όμως να σταματήσει εκεί, συνέχισε να προσφέρει βοήθεια, ρωτώντας λεπτομέρειες για το ύφος του βίντεο και τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετείχαν, προσπαθώντας να σκεφτεί εναλλακτικές λύσεις και πιθανούς χώρους.

Παρότι το αίτημα ήταν ξεκάθαρα υπερβολικό και εντελώς της τελευταίας στιγμής, η Margot Robbie δεν έδειξε καμία ενόχληση. Αντιθέτως, η διάθεσή της να στηρίξει τη Billie Eilish ανέδειξε μια αυθόρμητη και γενναιόδωρη πλευρά, που ξεπερνά τον ρόλο της διάσημης ηθοποιού και παραγωγού.

Όταν αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για φάρσα, η Margot Robbie έκλεισε τη συνομιλία με χιούμορ και ζεστασιά, λέγοντας «Κάνε μου φάρσα όποτε θέλεις. Και αν ποτέ έχεις πραγματικά ένα τέτοιο αίτημα, μη διστάσεις να με πάρεις τηλέφωνο». Η αντίδρασή της σχολιάστηκε εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα σπάνιο παράδειγμα αυθεντικής φιλίας στον χώρο της διεθνούς showbiz.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

