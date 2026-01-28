Mad Bubble
Εκτός σχεδίου: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα αυτοσχεδιαστική κωμωδία της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Μια εκπομπή που βασίζεται στο απρόβλεπτο, στη φαντασία και στη χαρά της στιγμής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αυτοσχεδιαστική κωμωδία «Εκτός Σχεδίου» έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο της τηλεόρασης μέσα από τη νέα εκπομπή της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00 στην ΕΡΤ1 και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.

Μια εκπομπή που βασίζεται στο απρόβλεπτο, στη φαντασία και στη χαρά της στιγμής. Γυρισμένη ζωντανά, μπροστά σε κοινό, και χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, αφήνει τους πρωταγωνιστές της ελεύθερους να δημιουργήσουν επί τόπου χαρακτήρες, ιστορίες και καταστάσεις. Κάθε επεισόδιο είναι μοναδικό, καθώς τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. Το γέλιο γεννιέται αυθόρμητα και η έκπληξη γίνεται μέρος της εμπειρίας.

Η δράση εξελίσσεται σε ένα διαμέρισμα που θυμίζει θεατρική σκηνή και ανήκει στη stand up comedian Ήρα Κατσούδα. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γιάννης Σαρακατσάνης, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Μελίνα Λεφαντζή, Λευτέρης Παπακώστας και Φωτεινή Μπαξεβάνη, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις, απολαυστικές αμηχανίες και συνεχείς ανατροπές, σε μια εκπομπή όπου ο αυτοσχεδιασμός ξαναγράφει σε κάθε επεισόδιο το σενάριο από την αρχή.

Οι καλεσμένοι προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, όπως ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι και αθλητές, και συνήθως εμφανίζονται με το πραγματικό τους όνομα, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αμεσότητα και οικειότητα στο θέαμα. Η ιδιαιτερότητα της εκπομπής κρύβεται στον τρόπο λειτουργίας της: οι ηθοποιοί αγνοούν την εξέλιξη της ιστορίας και καθοδηγούνται αιφνιδιαστικά, μέσω ακουστικού, από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η σκηνοθετική του καθοδήγηση γίνεται γνωστή και στο κοινό μέσω υποτίτλων, μετατρέποντας τους θεατές σε ενεργό μέρος μιας απολαυστικής, διαδραστικής πλοκής που διαμορφώνεται ζωντανά επί σκηνής. Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς η πρωταγωνίστρια μετακομίζει στο καινούργιο της σπίτι στα Πετράλωνα. Κουρασμένη αλλά ενθουσιασμένη, έτοιμη να αρχίσει μια νέα ζωή μόνη της, ονειρεύεται ηρεμία, ανεξαρτησία και προσωπικό χώρο. Πολύ γρήγορα όμως η πραγματικότητα τη διαψεύδει.

