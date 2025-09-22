Life 22.09.2025

Under Armour 3×3 Basketball Tournamen: Ανέβασε την αδρεναλίνη στα ύψη με θέαμα, ένταση, δώρα και NBA όνειρο!

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η Πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο 3x3, φιλοξενώντας τον μεγάλο τελικό του Under Armour 3x3 Basketball Tournament.
Αθλητές και θεατές έδωσαν ραντεβού στο κέντρο της πόλης και δημιούργησαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, σε μια διοργάνωση που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά απέδειξε γιατί δικαίως φέρει τον τίτλο του κορυφαίου street basketball event.

Η βραδιά συνδύασε αθλητικό θέαμα και ψυχαγωγία. Ήταν γεμάτη ρυθμό ένταση και κορυφαίες στιγμές δράσης. Live happenings, θεαματικοί διαγωνισμοί, ξεχωριστά activations και πλούσια δώρα κράτησαν τον ενθουσιασμό του κοινού μέχρι την απονομή του μεγάλου επάθλου στη νικήτρια ομάδα, ΗΟΟΚΑΝ 24. Το μεγάλο έπαθλο; Ένα ταξίδι στις ΗΠΑ για την παρακολούθηση αγώνα NBA των Golden State Warriors με πρωταγωνιστή τον θρυλικό ambassador της Under Armour, Stephen Curry.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της πολιτείας, όπως ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους , ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Αντώνης Νικοπολίδης, καθώς και πλήθος διακεκριμένων άλλων αθλητών, πολλοί εκ των οποίων αποτελούν μέλη της δυναμικής UA Team. Όλοι τους εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην προώθηση του αθλητισμού, ενώ συμμετείχαν και σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι ευστοχίας, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν στο Humanity Greece.

«Protect This House» είναι το σύνθημα της Under Armour και το αποδεικνύει έμπρακτα, προστατεύοντας και φροντίζοντας το «σπίτι» της: το αθλητικό ιδεώδες. Ο τελικός του Under Armour 3×3 Basketball Tournament ήταν μια πραγματική γιορτή που υπενθύμισε ότι ο αθλητισμός δεν ανήκει μόνο στους επαγγελματίες, αλλά σε όλους.

Η Under Armour ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις, που την εκπροσωπεί αποκλειστικά στην Ελλάδα και την Κύπρο.

