Úrsula Corberó: Έγκυος η Tokyo του «La Casa De Papel» – Ποιος είναι ο σύντροφός της

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Ισπανίδα ηθοποιός με τη φουσκωμένη κοιλιά

Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η Úrsula Corberó, η «Tokyo» του «La Casa De Papel», η οποία ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή Ισπανίδα ηθοποιός θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο τον καρπό του έρωτα της με τον επί σειρά ετών σύντροφό της, Chino Darin.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ισπανίδα ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης».

Να υπενθυμίσουμε πως η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2016, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ισπανικής σειράς «La Embajada». Ωστόσο και οι 2 έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.

