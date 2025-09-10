Celeb News 10.09.2025

Úrsula Corberó: Έγκυος η Tokyo του «La Casa De Papel» – Ποιος είναι ο σύντροφός της

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Ισπανίδα ηθοποιός με τη φουσκωμένη κοιλιά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η Úrsula Corberó, η «Tokyo» του «La Casa De Papel», η οποία ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή Ισπανίδα ηθοποιός θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο τον καρπό του έρωτα της με τον επί σειρά ετών σύντροφό της, Chino Darin. 

Έγκυος η Ευλαμπία Ρέβη – Ποιος την αντικαθιστά στον ΣΚΑΪ

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ισπανίδα ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης».

https://www.instagram.com/ursulolita/

Να υπενθυμίσουμε πως η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2016, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ισπανικής σειράς «La Embajada». Ωστόσο και οι 2 έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.

Έγκυος για πρώτη φορά γνωστό μοντέλο της showbiz

