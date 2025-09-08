Βασιλική Μιλλούση: Η ανακοίνωση για το νέο της επαγγελματικό βήμα

Η Βασιλική Μιλλούση μοιράζεται καθημερινά μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram όμορφες στιγμές με τον σύζυγό της, Λευτέρη Πετρούνια, και τις κόρες τους, Σοφία και Λένια, ωστόσο, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση, όπου ανακοίνωσε στους ακολούθους της ένα σημαντικό νέο επαγγελματικό βήμα.

Λίγες μέρες πριν, είχε ανεβάσει φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές, αποχαιρετώντας τη σεζόν και δηλώνοντας έτοιμη για μια νέα αρχή. Αυτή η νέα αρχή αφορά τη θέση που ανέλαβε ως Εντεταλμένη Ολυμπιακού Ιδεώδους και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού στην Περιφέρεια Αττικής.

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Νέο κεφάλαιο, νέα αρχή! Με μεγάλη χαρά αναλαμβάνω την ευθύνη της θέσης της Εντεταλμένης Ολυμπιακού Ιδεώδους και Πρόεδρου της Επιτροπής Αθλητισμού στην Περιφέρεια Αττικής, συνεχίζοντας να υπηρετώ τις αξίες του αθλητισμού και του Ολυμπισμού. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την εμπιστοσύνη του. Προχωράμε με αγάπη, δύναμη και αισιοδοξία!» Η ανάρτηση γέμισε με σχόλια και ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Βασιλική Μιλλούση, αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής από τις Σέρρες, έχει κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις στον αθλητισμό. Ωστόσο, το 2018 αποφάσισε να αποσυρθεί από τον πρωταθλητισμό, καθώς ήθελε να επικεντρωθεί στην οικογένειά της μαζί με τον σύζυγό της, Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια. Έτσι, το 2019 ήρθε στον κόσμο η πρώτη τους κόρη, Σοφία, και το 2020 η δεύτερη, Λένια.

Μέσα από τη νέα της θέση, η Βασιλική Μιλλούση σκοπεύει να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στον χώρο του αθλητισμού, προάγοντας τις αξίες και το πνεύμα του Ολυμπισμού στην Περιφέρεια Αττικής.

