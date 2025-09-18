Vichy Collagen Specialist 16 SPF 50: η κρέμα που αλλάζει την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης

Η Vichy παρουσιάζει τη νέα LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50, ένα πρωτοποριακό προϊόν που ανοίγει μια νέα εποχή στην αντιγήρανση. Πρόκειται για το πιο προηγμένο δερματολογικό πρωτόκολλο που σχεδιάστηκε για να προλαμβάνει και να διορθώνει 16 διαφορετικά σημάδια γήρανσης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει υψηλή αντηλιακή προστασία. Η σύνθεσή του ενισχύει και συνδέει όλους τους τύπους κολλαγόνου που βρίσκονται στο δέρμα, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση στην αναδόμηση και τη διατήρηση της νεότητας.

Στην καρδιά του προϊόντος βρίσκεται η καινοτόμος Τεχνολογία Co-Bonding. Χάρη στο ανασυνδυασμένο κολλαγόνο βιοτεχνολογικής προέλευσης, η επιδερμίδα ενεργοποιεί τη σύνθεση όχι μόνο των κλασικών τύπων κολλαγόνου, όπως το I, το III ή το IV, αλλά και πιο εξειδικευμένων όπως το XVI, το XVII ή το XIX, που συμβάλλουν σε μια πιο ολοκληρωμένη επανόρθωση.

Το υαλουρονικό οξύ προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και όγκο, γεμίζοντας τις ρυτίδες εκ των έσω, ενώ η νιασιναμίδη βελτιώνει τον χρωματικό τόνο, μειώνει τις κηλίδες και ενισχύει τον επιδερμιδικό φραγμό. Ο συνδυασμός ολοκληρώνεται με αντηλιακά φίλτρα ευρέος φάσματος SPF 50, τα οποία προφυλάσσουν αποτελεσματικά το δέρμα από τις ακτίνες UVA και UVB, αποτρέποντας τη φωτογήρανση.

Η αποτελεσματικότητα της LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50 είναι κλινικά αποδεδειγμένη. Μέσα σε μόλις 4 ώρες, η ποιότητα της επιδερμίδας εμφανίζει αισθητή βελτίωση. Σε 4 εβδομάδες, οι ρυτίδες μειώνονται σημαντικά: οι ρινοπαρειακές γραμμές υποχωρούν κατά 41%, οι λεπτές γραμμές γύρω από τα μάτια κατά 43% και οι ρυτίδες στο μέτωπο κατά 41%. Παράλληλα, το δέρμα δείχνει πιο φωτεινό κατά 26% και πιο γεμάτο κατά 35%, ενώ οι κηλίδες μειώνονται ορατά. Επιπλέον, η κρέμα προσφέρει 48 ώρες ενυδάτωσης, ενισχύει τον επιδερμιδικό φραγμό και είναι κατάλληλη ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες, χάρη στη δερματολογικά ελεγμένη και υποαλλεργική σύνθεσή της.

Για ολοκληρωμένη δράση, η Vichy προτείνει ένα πλήρες πρωτόκολλο περιποίησης που προσαρμόζεται στις ανάγκες της καθημερινότητας. Το πρωί, η ρουτίνα συνδυάζει το Bonding Serum, την εξειδικευμένη φροντίδα ματιών και την Collagen Specialist 16 SPF 50 Day Cream, για αντιγήρανση και προστασία από τον ήλιο. Το βράδυ, η ίδια βάση εμπλουτίζεται με την Night Cream, που προσφέρει εντατική επανόρθωση κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η δέσμευση της Vichy στην καινοτομία συναντά τη βιωσιμότητα. Η LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50 διατίθεται και σε συσκευασία refill, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση του γυάλινου βάζου και μειώνοντας έως και 87% τη χρήση γυαλιού, πλαστικού και χαρτονιού. Με αυτόν τον τρόπο, η αποτελεσματικότητα δεν συμβιβάζεται, αλλά συνδυάζεται με σεβασμό προς το περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας την αξία της βιώσιμης ομορφιάς.

Με την LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50, η Vichy προσφέρει όχι μόνο ορατά, κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα, αλλά και μια νέα φιλοσοφία αντιγήρανσης που φροντίζει την επιδερμίδα σήμερα, προστατεύοντάς την για το αύριο.

