24.09.2025

VIDEOCLIP: Evangelia – Diamond Baby

Όλες οι πληροφoρίες που χρειάζεσαι για το τραγούδι και το videoclip
Mad.gr

Η Evangelia τραγουδά το «Diamond Baby» και αποκαλύπτει την fun πλευρά της, μέσα από έναν δυναμικό ήχο που ξεσηκώνει. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι γεμάτοι λογοπαίγνια ενώ στο video clip βλέπουμςε έξυπνες γεμάτες έμπνευση εικόνες. Παντού είναι διάχυτη η αυθόρμητη αυτοπεποίθηση..

www.instagram.com/evangelia

Director/Editor: George Feggos

Producer:  Evangelia

Glam/Styling: Evangelia

Drone Operator: Nikos Fragos

Special thanks to my friends and family in Crete who helped make this video possible:

  • My baba Takis Psarakis who drove us everywhere
  • The Fratzeskakis Family for letting me be a diva amongst their goats
  • Mesostrato for keeping us fed with yummy kalitsounia while we took over their taverna
  • Mini Market Ioannis St. Archontakis for allowing me to sit behind the counter
  • My family in Archanes for letting me smash plates in the driveway

Special thanks to the brands & designers who made me truly feel like a diamond baby:

  • Kekóa
  • Swarovski
  • Justin Alexander
  • Evgenia Boutique

And thank you Mike Stathakis and team at Golden Records and Minos EMI for making it all happen

Song Credits:

Executive Producer: Jay Stolar

Produced: STOLAR, Jordan Palmer, Christofi

Mix: Jordan Palmer

Master: Jordan Palmer

Written By: Jay Stolar, Jordan Palmer, Evangelia, Giorgos Kalogerakos, La Luisa

 

Available by Golden Records & Minos EMI, a Universal Music Company

Diamond Baby Evangelia VIDEOCLIP
