VIDEOCLIP: Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα

Όλες οι πληροφoρίες που χρειάζεσαι για το τραγούδι και το videoclip

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του επανέρχεται δυναμικά και… ανάβει «Καπνογόνα», παρουσιάζοντας τη νέα μεγάλη του επιτυχία που έχει αγαπηθεί πολύ μαζί με το music video.

Μουσική: Πέτρος Ιακωβίδης

Στίχοι: Βίκυ Γεροθόδωρου – Πέτρος Ιακωβίδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Ποταμόπουλος

Music Credits:

Ενορχήστρωση: Γιώργος Παρασκευάς – Δημήτρης Αργυρίου – Αποστόλης Μαλλιάς

Κρουστά: Κώστας Κωνσταντινίδης

Μπάσο: Γιάννης Κατσιαφλιάκας

Μπουζούκια – Κλασικές Κιθάρες: Γιώργος Παρασκευάς

Βιολί: Σκεύος Τογρού

Ακουστικές Κιθάρες: Φοίβος Ζαχαρόπουλος

Ακουστικές Κιθάρες – Πλήκτρα: Δημήτρης Αργυρίου

Programming – Πλήκτρα – Κλαρίνο: Αποστόλης Μαλλιάς

Φωνητικά: Αθηνά Βέρμη

Ηχογραφήσεις: Δημήτρης Ρεντουνιώτης – Δημήτρης Αργυρίου – Αποστόλης Μαλλιάς

Μίξη – Mastering: Αποστόλης Μαλλιάς

Video Credits:

Directed by: Bodega

Executive Producer: Spyros Potamopoulos

DOP: Bodega

Production Manager: Giannis Mohair’s

1st AC: Delano

2nd AC: Manos Kalafatis

Pa: Thanos Theocharis

Pa: Stavros Mahairas

Styling: Harris Anthis

Mua: Fotini Konstantelou

Hair Styling: Manos Kopsahilis

Special Thanks:

Σ&Σ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ

Vog Club Athens

Δήμος Αλίμου

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Στίχοι/Lyrics:

Απόψε μόνος μου θα κάθομαι να πίνω

Και όταν τελειώνει θα γεμίζω το ποτό

Αφού δεν ήταν αρκετά αυτά που δίνω

Το δρόμο διάλεξες που γράφει χωρισμός

Δύσκολα είναι τα πράγματα

Δύσκολα αλλά δεν πάω πουθενά

Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή

Να μοιάζει με αγώνα να μοιάζει με γιορτή

Για σενα θα τα ανάψω που πια δεν μ´αγαπάς

Θα ανάψω καπνογόνα την ώρα που περνάς

Απόψε μόνος θα μιλάω στον εαυτό μου

Και όπως είναι θέλω όλα να τα πω

Είπες πως φεύγεις και πως είναι για καλό μου

Την παγωμένη την καρδιά σου δε μισώ

Δύσκολα είναι τα πράγματα

Δύσκολα αλλά δεν πάω πουθενά

Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή

Να μοιάζει με αγώνα να μοιάζει με γιορτή

Για σενα θα τα ανάψω που πια δεν μ´αγαπάς

Θα ανάψω καπνογόνα την ώρα που περνάς