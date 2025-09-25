Νέες κυκλοφορίες 25.09.2025

VIDEOCLIP: Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα

Όλες οι πληροφoρίες που χρειάζεσαι για το τραγούδι και το videoclip
Mad.gr

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του επανέρχεται δυναμικά και… ανάβει «Καπνογόνα», παρουσιάζοντας τη νέα μεγάλη του επιτυχία που έχει αγαπηθεί πολύ μαζί με το music video.

Μουσική: Πέτρος Ιακωβίδης

Στίχοι: Βίκυ Γεροθόδωρου – Πέτρος Ιακωβίδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Ποταμόπουλος

Music Credits:

Ενορχήστρωση: Γιώργος Παρασκευάς – Δημήτρης Αργυρίου – Αποστόλης Μαλλιάς

Κρουστά: Κώστας Κωνσταντινίδης

Μπάσο:  Γιάννης Κατσιαφλιάκας

Μπουζούκια – Κλασικές Κιθάρες: Γιώργος Παρασκευάς

Βιολί: Σκεύος Τογρού

Ακουστικές Κιθάρες: Φοίβος Ζαχαρόπουλος

Ακουστικές Κιθάρες – Πλήκτρα: Δημήτρης Αργυρίου

Programming – Πλήκτρα – Κλαρίνο: Αποστόλης Μαλλιάς

Φωνητικά: Αθηνά Βέρμη

Ηχογραφήσεις: Δημήτρης Ρεντουνιώτης – Δημήτρης Αργυρίου – Αποστόλης Μαλλιάς

Μίξη – Mastering: Αποστόλης Μαλλιάς

Video Credits:

Directed by: Bodega

Executive Producer: Spyros Potamopoulos

DOP: Bodega

Production Manager: Giannis Mohair’s

1st AC: Delano

2nd AC: Manos Kalafatis

Pa: Thanos Theocharis

Pa: Stavros Mahairas

Styling: Harris Anthis

Mua: Fotini Konstantelou

Hair Styling: Manos Kopsahilis

Special Thanks:

Σ&Σ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ

Vog Club Athens

Δήμος Αλίμου

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

 

Στίχοι/Lyrics:

Απόψε μόνος μου θα κάθομαι να πίνω

Και όταν τελειώνει θα γεμίζω το ποτό

Αφού δεν ήταν αρκετά αυτά που δίνω

Το δρόμο διάλεξες που γράφει χωρισμός

 

Δύσκολα είναι τα πράγματα

Δύσκολα αλλά δεν πάω πουθενά

 

Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή

Να μοιάζει με αγώνα να μοιάζει με γιορτή

Για σενα θα τα ανάψω που πια δεν μ´αγαπάς

Θα ανάψω καπνογόνα την ώρα που περνάς

 

Απόψε μόνος θα μιλάω στον εαυτό μου

Και όπως είναι θέλω όλα να τα πω

Είπες πως φεύγεις και πως είναι για καλό μου

Την παγωμένη την καρδιά σου δε μισώ

 

Δύσκολα είναι τα πράγματα

Δύσκολα αλλά δεν πάω πουθενά

 

Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή

Να μοιάζει με αγώνα να μοιάζει με γιορτή

Για σενα θα τα ανάψω που πια δεν μ´αγαπάς

Θα ανάψω καπνογόνα την ώρα που περνάς

VIDEOCLIP Πέτρος Ιακωβίδης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Οι ταινίες της εβδομάδας:  Μια μάχη μετά την άλλη, Harvest, Gabby και Χαμένα όνειρα

25.09.2025
Επόμενο

Η κόρη των Ben Affleck & Jennifer Garner μίλησε στον ΟΗΕ και «άναψε φωτιές» με το κάλεσμα για μάσκες

25.09.2025

Δες επίσης

Η Doja Cat αποκαλύπτει το ειδος μουσικής που δεν θέλει να τραγουδήσει ποτέ
Μουσικά Νέα

Η Doja Cat αποκαλύπτει το ειδος μουσικής που δεν θέλει να τραγουδήσει ποτέ

25.09.2025
5 Έλληνες καλλιτέχνες που επηρέασαν την παγκόσμια μουσική σκηνή
Μουσικά Νέα

5 Έλληνες καλλιτέχνες που επηρέασαν την παγκόσμια μουσική σκηνή

25.09.2025
VIDEOCLIP: Evangelia – Diamond Baby
Videoclips

VIDEOCLIP: Evangelia – Diamond Baby

24.09.2025
Το Netflix ανέδειξε το τραγούδι της δεκαετίας – Το single που εκθρόνισε μεγαθήρια της μουσικής
Μουσικά Νέα

Το Netflix ανέδειξε το τραγούδι της δεκαετίας – Το single που εκθρόνισε μεγαθήρια της μουσικής

24.09.2025