VIDEOCLIP: Selini, Papazó – Flert

Οι καλοκαιρινοί έρωτες είναι από τους καλύτερους. Έχουν μια άλλη ενέργεια. Πιο flirty. Η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα Selini και ο ταλαντούχος Papazó μάς βάζουν με τον ιδανικότερο τρόπο σε αυτήν τη διάθεση με το «Φλερτ» τους, που έχει αγαπηθεί πολύ και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.
Μusic: Papazó
Lyrics: Selini
Produced/Mixed by: Papazó
Master: Alex Papadopoulos
Video:
Directed by: Artemis Giannopoulou
DoP: Xristos Kekes
Edit: Ekati Koukoutsaki
Color: Manolis Efpatridis
Styling: Alexandra Pavlidi
Makeup: Dionysia Fintrili / Maria Mastrostamati
Main Cast:
Eleni Argyropoulou
Emmanouil Mastorakis
Eleni Argyroudi
Dimitris Ntokos
Miltiadis Gkampranis
Konstantinos Gkourlias
Margarita Maleviti
Loukia Missoura
Supporting Cast:
Indri Dragoj
Eduardo Sacchi
Thomas Tselentis
Aristotelis Liatsis
Eleni Antonopoulou
Konstantina Tsonopoulou
Spiros Argyros
Pinelopi Georgiou
Georgina Argyropoulou
Cake by Bakeyourbed Spiros Katsiolis / bakeyourbed
Custom Made Jewellery by Upperlimit / _upperlimit
Lyrics:
Σε γνώρισα ένα απόγευμα,
θυμάμαι ήταν Δευτέρα.
Σκέφτηκα θα ‘χω πρόβλημα,
μου πήρες τον αέρα.
Μετά από μια βδομάδα εσύ,
μου έστειλες καλησπέρα.
Κι έβαλα μπρος το σχέδιο,
μήπως το πάμε παραπέρα.
Σε ρωτάω “Τι κάνεις;”
Μάλλον ξέρω ότι ψάχνεις.
Ίσως και ο αλγόριθμος γράφτηκε για μας τους δυο.
Θες να πεις κάτι αστείο,
μα ακούγεται κρύο.
Εγώ χάνω την σύνδεση κι εσύ θες να κάνεις τρίο.
Έλα να μιλήσουμε πεζά,
κι ισώς οι μέσα κόσμοι μας,
νιώσουν κάτι έστω τυπικά,
μέσα από τα συμφραζόμενα.
Μάντεψε την φράση που θα πω,
να δω αν έχει νόημα,
να αρκεστώ σε ένα σ’ αγαπώ,
που θα το πούμε πρώιμα.
Είσαι μεγάλος είρωνας κι αυτό κάπως μαρέσει.
Λες “Δεν σε βλέπω φιλικά. Θες να κάνουμε σχέση;”
Σε ρωτάω “Τι κάνεις;”
Μάλλον ξέρω ότι ψάχνεις.
Ίσως και ο αλγόριθμος γράφτηκε για μας τους δυο.
Θες να πεις κάτι αστείο,
μα ακούγεται κρύο.
Εγώ χάνω την σύνδεση κι εσύ