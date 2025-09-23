VIDEOCLIP: Selini, Papazó – Flert

Όλες οι πληροφoρίες που χρειάζεσαι για το τραγούδι και το videoclip

Οι καλοκαιρινοί έρωτες είναι από τους καλύτερους. Έχουν μια άλλη ενέργεια. Πιο flirty. Η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα Selini και ο ταλαντούχος Papazó μάς βάζουν με τον ιδανικότερο τρόπο σε αυτήν τη διάθεση με το «Φλερτ» τους, που έχει αγαπηθεί πολύ και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Μusic: Papazó

Lyrics: Selini

Produced/Mixed by: Papazó

Master: Alex Papadopoulos

Video:

Directed by: Artemis Giannopoulou

DoP: Xristos Kekes

Edit: Ekati Koukoutsaki

Color: Manolis Efpatridis

Styling: Alexandra Pavlidi

Makeup: Dionysia Fintrili / Maria Mastrostamati

Main Cast:

Eleni Argyropoulou

Emmanouil Mastorakis

Eleni Argyroudi

Dimitris Ntokos

Miltiadis Gkampranis

Konstantinos Gkourlias

Margarita Maleviti

Loukia Missoura

Supporting Cast:

Indri Dragoj

Eduardo Sacchi

Thomas Tselentis

Aristotelis Liatsis

Eleni Antonopoulou

Konstantina Tsonopoulou

Spiros Argyros

Pinelopi Georgiou

Georgina Argyropoulou

Cake by Bakeyourbed Spiros Katsiolis / bakeyourbed

Custom Made Jewellery by Upperlimit / _upperlimit

Lyrics:

Σε γνώρισα ένα απόγευμα,

θυμάμαι ήταν Δευτέρα.

Σκέφτηκα θα ‘χω πρόβλημα,

μου πήρες τον αέρα.

Μετά από μια βδομάδα εσύ,

μου έστειλες καλησπέρα.

Κι έβαλα μπρος το σχέδιο,

μήπως το πάμε παραπέρα.

Σε ρωτάω “Τι κάνεις;”

Μάλλον ξέρω ότι ψάχνεις.

Ίσως και ο αλγόριθμος γράφτηκε για μας τους δυο.

Θες να πεις κάτι αστείο,

μα ακούγεται κρύο.

Εγώ χάνω την σύνδεση κι εσύ θες να κάνεις τρίο.

Έλα να μιλήσουμε πεζά,

κι ισώς οι μέσα κόσμοι μας,

νιώσουν κάτι έστω τυπικά,

μέσα από τα συμφραζόμενα.

Μάντεψε την φράση που θα πω,

να δω αν έχει νόημα,

να αρκεστώ σε ένα σ’ αγαπώ,

που θα το πούμε πρώιμα.

Είσαι μεγάλος είρωνας κι αυτό κάπως μαρέσει.

Λες “Δεν σε βλέπω φιλικά. Θες να κάνουμε σχέση;”

Σε ρωτάω “Τι κάνεις;”

Μάλλον ξέρω ότι ψάχνεις.

Ίσως και ο αλγόριθμος γράφτηκε για μας τους δυο.

Θες να πεις κάτι αστείο,

μα ακούγεται κρύο.

Εγώ χάνω την σύνδεση κι εσύ