Νέες κυκλοφορίες 30.09.2025

VIDEOCLIP: Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)

Όλες οι πληροφoρίες που χρειάζεσαι για το τραγούδι και το videoclip
Mad.gr

Ο Θοδωρής Φέρρης, ο επιτυχημένος και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έκανε πραγματικότητα την επιθυμία του κοινού και κυκλοφόρησε το «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)», το νέο τραγούδι του που έχει αγαπηθεί και ξεχωρίσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Μουσική – Στίχοι: Λευτέρης Κιντάτος

Παραγωγή – Ενορχήστρωση: Πάνος Βλασακούδης

Synth Bass: Γιάννης Κατσιαφλιάκας

Guitars: Ιωσήφ Κοτσυφάκης

Φωνητικά: Στεφανία Γατσάκου / Πάνος Βλασακούδης

Keys: Πάνος Βλασακούδης / Βαλάντης Κουσκούς

Programming: Πάνος Βλασακούδης

Recorded & Engineered at Icon Music Studio

Mix/Master: Κυριάκος Αστερίου

Director: Luna Al Masri

Director of Photography: Yiannis Margetousakis

1st AC: Giorgos Margetousakis

Live Concert Videographers: Yiannis Margetousakis, Panos Iliopoulos, Manolis Rizikos

Drone Operators: Yiannis Margetousakis, Stelios Panousis

Production Manager: Kirki Liatopoulou

Line Producer: Iosif Pridezis

Production Assistant: Filippos Tsiantinis

Color: Thanos Liberopoulos

VFX: Christos Filippou

Thodoris Ferris Make – Up: Leana Markoglou

Cast MakeUp / Hair: Eirini Diplarou

Cast Styling: Kirki Liatopoulou

Cast: Iro Goulitou, Stelios Vasilas

VIDEOCLIP Θοδωρής Φέρρης Όνειρο Θα 'Ναι Ξανά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ

30.09.2025
Επόμενο

Οι Def Leppard αποκτούν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

30.09.2025

Δες επίσης

Οι Def Leppard αποκτούν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας
Μουσικά Νέα

Οι Def Leppard αποκτούν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

30.09.2025
Oι Jonas Brothers προσθέτουν νέες ημερομηνίες στην περιοδεία τους
Μουσικά Νέα

Oι Jonas Brothers προσθέτουν νέες ημερομηνίες στην περιοδεία τους

30.09.2025
Αντώνης Ρέμος: «Mαγική» και sold out συναυλία στο Ηρώδειo
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: «Mαγική» και sold out συναυλία στο Ηρώδειo

30.09.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy: Το εντυπωσιακό video για το «Νερό» από τη Θεσσαλονίκη
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy: Το εντυπωσιακό video για το «Νερό» από τη Θεσσαλονίκη

30.09.2025