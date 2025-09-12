Υπήρξε ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτουν τα ευρήματα της Nasa

Οι μυστηριώδεις κηλίδες σε βράχο που συνέλεξε το Perseverance ενδέχεται να αποτελούν τα πιο ξεκάθαρα ίχνη αρχαίας ζωής στον Άρη

Οι επιστήμονες της NASA ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι οι μυστηριώδεις κηλίδες σε έναν βράχο που συνέλεξε το 2024 το ρόβερ Perseverance στον Άρη ενδέχεται να είναι ίχνη αρχαίας ζωής. Το δείγμα, που ονομάστηκε Cheyava Falls, προέρχεται από τον βράχο Sapphire Canyon, σε μια περιοχή του Neretva Vallis που σχηματίστηκε από τη ροή του νερού πριν από περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι επιστήμονες δημοσίευσαν τα νέα ευρήματα σε ένα άρθρο στο περιοδικό Nature, τονίζοντας ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες πριν επιβεβαιωθεί η βιολογική προέλευση των χαρακτηριστικών του βράχου. Ο αναπληρωτής διαχειριστής της NASA, Sean Duffy, τόνισε ότι: «Aυτή θα μπορούσε να είναι η πιο ξεκάθαρη ένδειξη ζωής που έχουμε βρει ποτέ στον Άρη».

Το Perseverance προσγειώθηκε στον κρατήρα Jezero τον Φεβρουάριο του 2021 για να εξερευνήσει την περιοχή της αρχαίας λίμνης και να συλλέξει πετρώματα που σχηματίστηκαν ή τροποποιήθηκαν από το νερό. Ο βράχος Cheyava Falls συλλέχθηκε τον Ιούλιο του 2024 και περιέχει οργανικές ενώσεις, όπως ανίχνευσε το όργανο SHERLOC του ροβέρ, γεγονός που υποδηλώνει παρουσία υλικών που αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία της ζωής στη Γη.

Οι κηλίδες και οι μικροί σπόροι παπαρούνας που εντοπίστηκαν στον βράχο φαίνεται να έχουν σχηματιστεί από χημικές αντιδράσεις μεταξύ οργανικών ενώσεων, σιδήρου και φωσφορικών αλάτων. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τέτοιες διαδικασίες στη Γη συχνά συνδέονται με μικροβιακή δραστηριότητα σε περιβάλλοντα με χαμηλές θερμοκρασίες και παρουσία νερού.

«Αν και υπάρχουν και μη βιολογικές εξηγήσεις για αυτές τις δομές, οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο βράχος δεν θερμάνθηκε ποτέ αρκετά ώστε να δημιουργηθούν με καθαρά γεωχημικό τρόπο οι συγκεκριμένες υφές», σημείωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Dr. Michael Tice.

Η ομάδα του Perseverance συνεχίζει να μελετά τον βράχο και το περιβάλλον γύρω από τον βράχο Bright Angel, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς σχηματίστηκαν οι υφές και αν αποτελούν σημάδια αρχαίας ζωής. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η τελική επιβεβαίωση θα απαιτήσει την επιστροφή των δειγμάτων στη Γη, όπου μπορούν να αναλυθούν με πολύ πιο ευαίσθητα όργανα από αυτά που διαθέτει το ρόβερ.

«Η δυνατότητα να εξετάσουμε τα δείγματα στη Γη θα μας επιτρέψει να συγκρίνουμε τις διαδικασίες που μπορεί να συνέβαιναν τόσο στη Γη όσο και στον Άρη πριν από τρία δισεκατομμύρια χρόνια», δήλωσε ο Dr. Joel Hurowitz, επικεφαλής της μελέτης από το Πανεπιστήμιο Stony Brook.

Το Perseverance συνεχίζει την εξερεύνηση του κρατήρα Jezero και των αρχαίων δελταϊκών σχηματισμών του, συλλέγοντας δείγματα που αναμένεται να επιστραφούν σε μελλοντικές αποστολές. Η νέα μελέτη προσφέρει μία ματιά σε πιθανές βιολογικές διεργασίες στον Άρη και ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές ανακαλύψεις γύρω από την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη.

