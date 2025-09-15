ZARA HAIR CARE: Η νέα σειρά επιστρέφει στη βάση της περιποίησης μαλλιών

Η νέα συλλογή της ZARA HAIR εστιάζει στα βασικά της φροντίδας μαλλιών, συνδυάζοντας υγιή μαλλιά με απόλυτη ευελιξία για κάθε στιλ

Η ZARA HAIR επιστρέφει με μια νέα προσθήκη στην ευέλικτη οικογένειά της, αυτή τη φορά επικεντρωμένη στα προϊόντα προ-στιλιζαρίσματος, επαναφέροντας το brand στις βάσεις της περιποίησης μαλλιών. Με τη ZARA HAIR CARE, η μάρκα παρουσιάζει ένα «προοίμιο» σε σχέση με τα 6 προηγούμενα drops, φέρνοντας τους καταναλωτές πίσω στα styling basics με σαμπουάν, conditioners και ενυδατικές μάσκες σχεδιασμένες για υγιή και καλοθρεμμένα μαλλιά.

Η σειρά λειτουργεί ως βάση για κάθε στιλ, είτε πρόκειται για στέγνωμα στον αέρα, θερμότητα, extreme looks ή την ανάδειξη της φυσικής υφής. «Η κατάσταση των μαλλιών είναι το σημείο εκκίνησης για το σύγχρονο styling», εξηγεί ο Guido Palau, καταξιωμένος hairstylist και δημιουργικός διευθυντής της Zara Hair. «Η υγεία των μαλλιών καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα. Δυνατά, υγιή μαλλιά αναδεικνύουν κάθε look, από κομψά updos μέχρι απαλά editorial waves».

Η νέα σειρά εξετάζει τις βασικές αρχές αποτελεσματικής περιποίησης για διαφορετικούς τύπους μαλλιών, με 4 συλλογές: Fine, Medium, Thick και Curly, ώστε να καλύπτονται εξατομικευμένες ανάγκες.

FINE

Σχεδιασμένη για λεπτά μαλλιά, καθαρίζει απαλά χωρίς να βαραίνει, προσφέροντας ελαφριά ενυδάτωση.

MEDIUM

Ιδανική για μαλλιά μεσαίου πάχους, εξισορροπεί λάμψη, υφή και προστασία, ενώ ενυδατώνει και βοηθά στην πρόληψη φθορών.

THICK

Εστιάζει στην εντατική ενυδάτωση για πυκνά μαλλιά, τιθασεύει το φριζάρισμα και αφήνει τα μαλλιά απαλά και λαμπερά.

CURLY

Δημιουργημένη για σγουρά μαλλιά, παρέχει βαθειά ενυδάτωση, ελέγχει το φριζάρισμα και ενισχύει τη φυσική υφή των μαλλιών.

«Βλέπουμε μια στροφή προς μια πιο συνειδητή προσέγγιση της ομορφιάς, όπου η ευεξία καθοδηγεί τις αισθητικές επιλογές», αναφέρει ο Guido. «Η σειρά ανταποκρίνεται σε αυτή τη στιγμή, τοποθετώντας την κατάσταση των μαλλιών ως αφετηρία για το σύγχρονο styling».

Το design των μπουκαλιών ανανεώθηκε από τους Baron & Baron, με αντιθετικές υφές και συμπληρωματικά χρώματα για κάθε συλλογή, ενώ ο καταξιωμένος αρωματοποιός Jérôme Epinette επιμελήθηκε ξανά τα αρώματα της σειράς, συνδυάζοντας νότες άνθους, εσπεριδοειδών και musk για ένα ολοκληρωμένο sensory experience.

Οδηγίες χρήσης για τέλεια αποτελέσματα:

Χτενίστε τα μαλλιά πριν το λούσιμο για να αποφύγετε κόμπους.

Εφαρμόστε το σαμπουάν στη ρίζα και κάντε ελαφρύ μασάζ, αφήνοντας τον αφρό να κυλήσει προς τις άκρες.

Στραγγίξτε την περίσσεια νερού πριν εφαρμόσετε conditioner και απλώστε το μόνο στα μήκη και τις άκρες, χτενίζοντας με τα δάχτυλα πριν το ξέβγαλμα.

Ξεβγάλτε καλά με δροσερό νερό για να σφραγιστεί η επιδερμίδα της τρίχας και να ενισχυθεί η λάμψη.

Στεγνώστε με πετσέτα πιέζοντας απαλά, αποφεύγοντας το τρίψιμο που προκαλεί φριζάρισμα.

Με τη ZARA HAIR CARE, η περιποίηση και η υγεία των μαλλιών γίνονται η βάση για κάθε στιλιστική επιλογή, προσφέροντας ευελιξία και άψογο αποτέλεσμα σε κάθε τύπο μαλλιών.

