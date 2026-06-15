Karaoke MADness by Kotsovolos: Ανέβα στη σκηνή της Κωτσόβολος και κέρδισε τις καλοκαιρινές διακοπές για σένα και την παρέα σου

Φέτος, η Κωτσόβολος γιορτάζει το καλοκαίρι «όπως πρέπει».

Με αφετηρία τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και συνέχεια στα Summer Parties στα flagship καταστήματα Κωτσόβολος, σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα, η μουσική ενέργεια της μεγάλης βραδιάς βγαίνει από τη σκηνή και πάει εκεί που ανήκει: δίπλα στο κοινό.

Μουσική, αγαπημένοι creators, παιχνίδια, κεράσματα και ειδικές προσφορές δίνουν σε κάθε κατάστημα ρυθμό φεστιβάλ. Στην καρδιά κάθε party, μία ενέργεια που σε βάζει στο επίκεντρο: το Karaoke MADness by Kotsovolos.

Έχεις παρέα; Έχεις τραγούδι; Έχεις διάθεση να ανέβεις στη σκηνή;

Το Karaoke MADness by Kotsovolos σε καλεί να ζήσεις το πιο fun karaoke του καλοκαιριού.

Μόνος σου ή με την παρέα σου, έως και 4 άτομα, ανεβαίνεις σε ειδικά διαμορφωμένο stage και διαλέγεις τραγούδι από playlist με αγαπημένα Mad VMA hits, viral tracks, party classics και summer anthems.

Το ζεις, έχοντας δίπλα σου τους Superhosts των #MadVMA26 από την ΔΕΗ, Konnie Metaxa, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna GRFLD και Athina Klimi, που μαζί με το κοινό θα δίνουν τον ρυθμό και θα στηρίζουν κάθε εμφάνιση. Και το καλύτερο; Κάθε εμφάνιση και από τα τρία καταστήματα μπαίνει κατευθείαν στις τρεις μεγάλες κληρώσεις και διεκδικεί μια από τις τρεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000€, για έως τέσσερα άτομα.