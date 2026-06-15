Karaoke MADness by Kotsovolos: Ανέβα στη σκηνή της Κωτσόβολος και κέρδισε τις καλοκαιρινές διακοπές για σένα και την παρέα σου
Φέτος, η Κωτσόβολος γιορτάζει το καλοκαίρι «όπως πρέπει».
Με αφετηρία τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και συνέχεια στα Summer Parties στα flagship καταστήματα Κωτσόβολος, σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα, η μουσική ενέργεια της μεγάλης βραδιάς βγαίνει από τη σκηνή και πάει εκεί που ανήκει: δίπλα στο κοινό.
Μουσική, αγαπημένοι creators, παιχνίδια, κεράσματα και ειδικές προσφορές δίνουν σε κάθε κατάστημα ρυθμό φεστιβάλ. Στην καρδιά κάθε party, μία ενέργεια που σε βάζει στο επίκεντρο: το Karaoke MADness by Kotsovolos.
Έχεις παρέα; Έχεις τραγούδι; Έχεις διάθεση να ανέβεις στη σκηνή;
Το Karaoke MADness by Kotsovolos σε καλεί να ζήσεις το πιο fun karaoke του καλοκαιριού.
Μόνος σου ή με την παρέα σου, έως και 4 άτομα, ανεβαίνεις σε ειδικά διαμορφωμένο stage και διαλέγεις τραγούδι από playlist με αγαπημένα Mad VMA hits, viral tracks, party classics και summer anthems.
Το ζεις, έχοντας δίπλα σου τους Superhosts των #MadVMA26 από την ΔΕΗ, Konnie Metaxa, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna GRFLD και Athina Klimi, που μαζί με το κοινό θα δίνουν τον ρυθμό και θα στηρίζουν κάθε εμφάνιση. Και το καλύτερο; Κάθε εμφάνιση και από τα τρία καταστήματα μπαίνει κατευθείαν στις τρεις μεγάλες κληρώσεις και διεκδικεί μια από τις τρεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000€, για έως τέσσερα άτομα.
Πού και πότε
Θεσσαλονίκη
- Σάββατο 20 Ιουνίου | 17:00 – 20:00
- Κατάστημα Κωτσόβολος Πυλαίας
10ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης
- Μαζί μας οι Dr. Chris και Giorgos Davos
Κρήτη
Σάββατο 27 Ιουνίου | 17:00 – 20:00
- Κατάστημα Κωτσόβολος Ηρακλείου
Λεωφόρος Κνωσού 123, Ηράκλειο
- Μαζί μας η Athina Klimi
Αθήνα
Σάββατο 4 Ιουλίου | 17:00 – 20:00
- Κατάστημα Κωτσόβολος, The Mall Athens
Επίπεδο 0
- Από τις 15:00 έως τις 19:00, το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το The Mall Athens, μεταφέροντας όλο τον παλμό του summer party.
- Μαζί μας οι Konnie Metaxa, Giorgos Davos και Marianna GRFLD
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Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία.
Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού, με την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων να είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού.
Η ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας περίπου 8,6 εκατομμύρια πελάτες. Η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο οικοσύστημα εργαλείων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που αξιοποιούν την τεχνολογία για πιο άμεση και προσωποποιημένη υποστήριξη, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.
Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο βρίσκεται η πελατοκεντρικότητα, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο για την ενοποίηση και αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη.
Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ
Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου – Tae Kwon Do