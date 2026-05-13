MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μουσική του ελληνικού σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν φέτος με μια νέα στρατηγική συνεργασία και μια σημαντική προσθήκη που αναδεικνύει τη σχέση μουσικής και εικόνας

Για πρώτη φορά, εισάγεται η κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΚΟΜΕΔ», σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), η οποία εγκαινιάζεται και καθιερώνεται ως μέρος του θεσμού, αναδεικνύοντας τον ρόλο της μουσικής στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η νέα αυτή κατηγορία φέρνει στο προσκήνιο πρωτότυπες μουσικές και τραγούδια που έντυσαν ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές που προβλήθηκαν το 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026, φωτίζοντας τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της αφήγησης και της συνολικής εμπειρίας της εικόνας. Κριτήρια αποτελούν η εμπορική απήχηση των ταινιών, βάσει των στοιχείων του Box Office, καθώς και η συμμετοχή τους σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Σε μια εποχή όπου το soundtrack αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας μιας ταινίας, η νέα κατηγορία υπογραμμίζει τη σημασία της μουσικής ως αφηγηματικού εργαλείου στην οπτικοακουστική δημιουργία και δημιουργεί ένα νέο σημείο συνάντησης μεταξύ μουσικής και κινηματογράφου.

Παράλληλα, λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027, ενισχύοντας τη σύνδεση της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας με τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Αυτές είναι οι πρώτες κατηγορίες για να ψηφίσεις

Κατά τη διάρκεια της απονομής των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, στις 17 Ιουνίου 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, η παρουσία του ΕΚΚΟΜΕΔ θα αποτυπωθεί και στη σκηνή, μέσα από ειδική ενότητα αφιερωμένη στη σημασία της μουσικής στον κινηματογράφο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του φορέα.

Oι υποψηφιότητες στην κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by EΚΚΟΜΕΔ»

Καποδίστριας – Μίνως Μάτσας Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων – Μουσική: Μίκες Μπίλης / Τραγούδι: Εκεί Που Όλα Γίνονται – Μίκες Μπίλης Σπασμένη Φλέβα – Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος / Τραγούδι: Σπασμένη Φλέβα – LEX & Kepler Is Free Εμείς: Μια Ταινία Για Τον Bloody Hawk – Νίκος Παλαμάρης, Bloody Hawk Τελευταία Κλήση – Coti K Our Wildest Days – Κωστής Μαραβέγιας Φίλοι Για Πάντα – Μουσική: Γεώργιος Σουμελίδης / Τραγούδι: Για Πάντα – Stavento & Ήβη Αδάμου Kyuka: Before Summer’s End – Kostis Charamountanis Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα Το Πάττυ – Μουσική: Σταύρος Μητρόπουλος, Μαριλένα Ορφανού / Τραγούδι: Ορίζοντας – Σίλια Κατραλή Ο Έρωτας Γράφεται… – Μουσική: Κωνσταντίνος Κωτούλας / Τραγούδι: Ο Έρωτας Γράφεται – Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ:

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do

MAD VMA VILLAGE FESTIVAL από την ΔΕΗ:

Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθούν για 7η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA.

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr.

Σχετικά με το ΕΚΚΟΜΕΔ

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ – www.ekkomed.gr), φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει ως αποστολή την ανάπτυξη, ενίσχυση και διεθνή προβολή του ελληνικού κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων και την ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στον δημιουργικό κλάδο. Με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις καινοτομίας, στηρίζει ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, animation, δίνει ώθηση στην ελληνική σκηνή gaming και υλοποιεί κοινωνικές πρωτοβουλίες όπως το Σχέδιο Δράσης «Αυτισμός και Δημιουργικότητα 2026», για την ενδυνάμωση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και την προώθηση της συμπερίληψης. Μέσα από την επένδυση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την επαγγελματική κατάρτιση, το ΕΚΚΟΜΕΔ συμβάλλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού, με την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων να είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού. Η ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας περίπου 8,6 εκατομμύρια πελάτες. Η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο οικοσύστημα εργαλείων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που αξιοποιούν την τεχνολογία για πιο άμεση και προσωποποιημένη υποστήριξη, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο βρίσκεται η πελατοκεντρικότητα, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο για την ενοποίηση και αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη.

