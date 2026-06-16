Η Marseaux μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Η ευαλωτότητα στη σκηνή είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για έναν καλλιτέχνη»

Η Marseaux μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr και ανοίγει τα χαρτιά της για τη μουσική, τις ζωντανές εμφανίσεις και τη συναισθηματική πλευρά της καλλιτεχνικής της πορείας. Σε μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια, η νεαρή pop artist εξηγεί γιατί οι μπαλάντες έχουν διαφορετική δύναμη από τα hits, τι σημαίνει πραγματικά ένα δυνατό performance και πού βρίσκει την ενέργεια για κάθε live εμφάνιση.

Παράλληλα, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η μουσική της συνδέεται με προσωπικά συναισθήματα και εμπειρίες, τονίζοντας ότι κάθε τραγούδι για εκείνη αποτελεί μια μικρή ιστορία που αποκτά ζωή μέσα από τον ακροατή.

Η «Πύρινη Λαίλαπα» αποκλειστικά στο Mad.gr: «Η μουσική είναι απρόβλεπτη, δεν χωράει σε καλούπια»

Μέσα από τις απαντήσεις της, γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν αντιμετωπίζει τη μουσική απλώς ως επάγγελμα ή δημιουργική διαδικασία, αλλά ως έναν άμεσο τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας με τον κόσμο.

Καλύτερη μπαλάντα

Σε μια εποχή που τα viral hits κυριαρχούν, η Marseaux μιλά για τη διαφορά ανάμεσα σε ένα γρήγορο hit και μια μπαλάντα που «χτίζει» συναισθηματική σύνδεση με τον ακροατή. Όπως εξηγεί, η δύναμη μιας μπαλάντας δεν βρίσκεται στην άμεση εντύπωση, αλλά στη στιγμή που θα συναντήσει τον ακροατή στη σωστή φάση της ζωής του.

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι είναι πιο δύσκολο να συγκινήσει τον κόσμο με μια μπαλάντα παρά με ένα δυνατό hit, η ίδια απαντά: «Ένα hit μπορεί να σε κερδίσει αμέσως, αλλά μια μπαλάντα χρειάζεται να σε βρει στην κατάλληλη στιγμή της ζωής σου. Όταν όμως συμβεί αυτό, η σύνδεση είναι πολύ πιο βαθιά».

Αναφερόμενη στους στίχους που την αγγίζουν περισσότερο, ξεχωρίζει έναν συγκεκριμένο στίχο που, όπως λέει, συνοψίζει το συναίσθημα του τραγουδιού: «Πώς μπορούν να σ’ αγαπήσουν εκείνοι που δεν είναι εγώ». Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι ο στίχος αυτός του Solmeister τα λέει όλα».

Όταν μιλά για τη συναισθηματική δύναμη της μουσικής, η Marseaux δίνει και μια πιο βαθιά οπτική για το μήνυμα που μπορεί να αφήσει ένα τραγούδι σε έναν ακροατή που έχει πληγωθεί, λέγοντας: «Να μην προσπαθεί να ξεχάσει βιαστικά. Μερικές αγάπες δεν έρχονται στη ζωή μας για να κρατήσουν για πάντα,έρχονται για να μας αλλάξουν. Και αυτό από μόνο του έχει αξία».

Best Performer

Η Marseaux μιλά επίσης για τη σκηνή, τα live shows και την έννοια του πραγματικού performance, τονίζοντας πως η μουσική εμπειρία δεν είναι μόνο τεχνική αλλά κυρίως συναισθηματική σύνδεση με το κοινό.

Στην ερώτηση ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που έχει πάρει ποτέ πάνω στη σκηνή απαντά: «Να αφήσω στην άκρη τα πάντα και να δείξω ακριβώς πώς νιώθω. Η ευαλωτότητα είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για έναν καλλιτέχνη, αλλά τελικά είναι και αυτό που δημιουργεί την πιο αληθινή σύνδεση. Πολλές φορές έχω σκεφτεί «α μήπως δεν έπρεπε να κλάψω, α μήπως είπα παραπάνω» αλλά στο τέλος συνειδητοποιώ ότι καλά έκανα και είπα το κάτι παραπάνω». Για εκείνη, ένα δυνατό performance δεν αφορά μόνο την τεχνική αρτιότητα, αλλά την ικανότητα να μετατρέπεται η σκηνή σε κοινό βίωμα.

Στη συνέχεια, αναφορικά με το τι σημαίνει για εκείνη πραγματικά το δυνατό performance πάνω στη σκηνή, αναφέρει: «Για μένα δεν είναι μόνο το να τραγουδήσεις τέλεια, είναι να κάνεις τον κόσμο να νιώσει κάτι μαζί σου. Το πιο δυνατό performance είναι αυτό που όταν τελειώνει, νιώθεις ότι για μία ώρα ή όσο επαιζες, όλοι μέσα στον χώρο ζούσαν την ίδια ιστορία και νιώσατε τα ίδια πράγματα».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, αποκαλύπτει πως η ενέργειά της πάνω στη σκηνή δεν είναι κάτι που «κατασκευάζεται», αλλά κάτι που αντλεί από το ίδιο το κοινό. Ειδικότερα, στην ερώτηση για το πώς καταφέρνει να κρατά την ενέργειά της στα ύψη σε κάθε live, απαντά: «Αντλώ ενέργεια από τον κόσμο. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται, είναι αλήθεια. Μπορεί να είμαι κουρασμένη πριν βγω στη σκηνή, αλλά μόλις δω τα πρόσωπα του κοινού μου και τους ακούσω να τραγουδούν μαζί μου, όλα αλλάζουν. Κάθε φορά που είμαι εκεί πάνω και βλέπω τα πρόσωπα τους να τραγουδούν τους στίχους μου θυμάμαι πολύ καλά γιατί ξεκίνησα , με τόσο ρίσκο που χρειάστηκε, να κάνω μουσική».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Marseaux αφήνει να φανεί πως πίσω από τη σκηνική της εικόνα και τα επιτυχημένα της tracks υπάρχει μια καλλιτέχνιδα που επενδύει βαθιά στο συναίσθημα και στη σύνδεση με το κοινό της. Με λόγια απλά αλλά ουσιαστικά, υπενθυμίζει ότι η μουσική δεν είναι μόνο ήχος και ρυθμός, αλλά κυρίως εμπειρία, μνήμη και στιγμή που μένει. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το στοιχείο που κάνει τη διαφορά στη δική της πορεία: η αλήθεια με την οποία επιλέγει να ανεβαίνει κάθε φορά στη σκηνή.