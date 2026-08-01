K-pop vs World Cup; Τα charts έχουν ξεκάθαρο νικητή και οι BTS επιστρέφουν δυναμικά

Η Shakira και ο Burna Boy κρατούν το «Dai Dai» στην κορυφή των Billboard Global Charts, ενώ οι BTS επιστρέφουν δυναμικά με το «Normal»

Η μουσική σκηνή συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς… παγκόσμιου ανταγωνισμού και αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στα Billboard Global Charts έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Shakira και ο Burna Boy διατηρούν την απόλυτη κυριαρχία με το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου «Dai Dai», αποδεικνύοντας πως ένα δυνατό live μπορεί να δώσει νέα ώθηση σε μια ήδη τεράστια επιτυχία. Την ίδια στιγμή, οι BTS κάνουν δυναμικό comeback, επιστρέφοντας στο Top 5 με το «Normal». Αν είσαι fan της pop και της K-pop, αυτή η εβδομάδα έχει πολλές εκπλήξεις.

Η επιτυχία του «Dai Dai» δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. Μετά την εμφάνιση της Shakira και του Burna Boy στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του FIFA World Cup 2026, το τραγούδι γνώρισε νέα έκρηξη σε streams και downloads. Έτσι, παρέμεινε για τρίτη εβδομάδα στο Νο.1 του Billboard Global 200 και για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του Global Excl. U.S., επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της χρονιάς.

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Την ίδια ώρα, οι BTS απέδειξαν για ακόμη μία φορά τη δύναμη του fandom τους. Το «Normal» εκτοξεύτηκε ξανά στις παγκόσμιες κατατάξεις, χάρη στην κυκλοφορία του επίσημου music video αλλά και τη νέα προωθητική καμπάνια που συνόδευσε το τραγούδι. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς οι ακροάσεις αυξήθηκαν θεαματικά και το single επέστρεψε στο Top 5, δίνοντας νέα ώθηση στο άλμπουμ ARIRANG.

Το «Dai Dai» συνεχίζει να γράφει ιστορία

Το επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026 εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα global hits της χρονιάς. Η εμφάνιση της Shakira και του Burna Boy τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στο πρώτο halftime show σε τελικό Μουντιάλ έφερε το κομμάτι ξανά στο προσκήνιο. Οι εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο μετέτρεψαν το «Dai Dai» σε μία από τις πιο πολυπαιγμένες επιτυχίες των τελευταίων εβδομάδων.

Οι BTS αποδεικνύουν ξανά τη δύναμη της K-pop

Το «Normal» επέστρεψε δυναμικά στα charts, καταγράφοντας τεράστια αύξηση σε streams και ψηφιακές πωλήσεις. Η κυκλοφορία του επίσημου video clip αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των fans, ενώ η διεθνής προώθηση του τραγουδιού βοήθησε ακόμη περισσότερο στην άνοδό του. Οι BTS συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν γιατί παραμένουν ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Ποιοι συμπληρώνουν το Top 5

Πίσω από τη Shakira και τον Burna Boy, η Ariana Grande παραμένει στις πρώτες θέσεις με το «Hate that I made you love me», ενώ η Ella Langley συνεχίζει την εξαιρετική πορεία του «Choosin’ Texas». Παράλληλα, το διαχρονικό «Wonderwall» των Oasis εξακολουθεί να βρίσκεται στο Top 5, γνωρίζοντας νέα άνθηση χάρη στον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι ισορροπίες στα παγκόσμια charts αλλάζουν συνεχώς, όμως ένα πράγμα είναι σίγουρο: η Shakira, ο Burna Boy και οι BTS συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η μουσική μπορεί να ενώνει εκατομμύρια fans σε κάθε γωνιά του κόσμου.

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