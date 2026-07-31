Beauty 31.07.2026

Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι

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Ψάχνεις ιδέες για το επόμενο πεντικιούρ σου; Μάθε ποιες αποχρώσεις πρωταγωνιστούν φέτος στα trends και επίλεξε το ιδανικό χρώμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι τάσεις στο πεντικιούρ για φέτος το καλοκαίρι υιοθετούν πιο απαλή χρωματική παλέτα με διακριτικούς τόνους.
  • Το "Milky White" είναι μια κρεμώδης, διακριτική λευκή απόχρωση που δείχνει κομψή και αναδεικνύει την ηλιοκαμένη επιδερμίδα.
  • Οι "Naked nails" (nude αποχρώσεις) δένουν αρμονικά με τον τόνο του δέρματος και καμουφλάρουν τη φθορά.
  • Το κλασικό "French tips" με ουδέτερη ροζ βάση και λεπτή λευκή γραμμή παραμένει διαχρονική επιλογή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι και επίσημα εδώ, γεγονός που σημαίνει ότι η εποχή των σανδαλιών και των flip-flop βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φέρνοντας τα πόδια σου στο επίκεντρο της προσοχής. Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και τα ανοιχτά παπούτσια γίνονται μέρος της καθημερινής σου στολής, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να ανανεώσεις το πεντικιούρ σου. Παράλληλα με την επιλογή του αγαπημένου σου καλοκαιρινού μανικιούρ, η αναζήτηση για την κατάλληλη απόχρωση στα νύχια των ποδιών αποτελεί βασικό κομμάτι της εποχικής σου προετοιμασίας, εξασφαλίζοντάς σου μια περιποιημένη και κομψή εμφάνιση σε κάθε σου βήμα.

chrome_pedicure_nixia (2)
https://www.instagram.com/joliemuse__/

Αυτή την περίοδο, οι τάσεις στα πεντικιούρ υιοθετούν μια πιο απαλή χρωματική παλέτα, καθώς οι ειδικοί των nail salons παρατηρούν μια σταθερή στροφή προς πιο διακριτικούς τόνους που σου χαρίζουν καθαρό και ευέλικτο αποτέλεσμα. Οι φυσικές αποχρώσεις αποδεικνύονται ξανά βασικός σύμμαχος για εσένα που προτιμάς ένα αβίαστα κομψό φινίρισμα που φοριέται εύκολα κάθε μέρα και ταιριάζει με οποιοδήποτε outfit, από ανάλαφρα λινά φορέματα μέχρι casual σύνολα παραλίας.

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Milky White

Μια από τις πιο δυνατές τάσεις είναι το καθαρό και λαμπερό λευκό, αλλά στην πιο κρεμώδη και διακριτική του εκδοχή με ελαφρώς διάφανο φινίρισμα. Δείχνει εξαιρετικά κομψό, ντελικάτο και θηλυκό, ταιριάζοντας απόλυτα με κάθε τύπο σανδαλιού ή ψηλοτάκουνου, ενώ παράλληλα αναδεικνύει μοναδικά την ηλιοκαμένη σου επιδερμίδα.

Πεντικιούρ με λευκό βερνίκι νυχιών και κομψά σανδάλια για την sandal season.
https://www.instagram.com/jinsoon/

Naked nails

Εμπνευσμένες από το εφέ της «δεύτερης επιδερμίδας», οι nude αποχρώσεις δένουν αρμονικά με τον φυσικό τόνο του δέρματός σου και αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά των ποδιών σου. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για εσένα που βρίσκεσαι διαρκώς στην παραλία ή περπατάς ξυπόλητη το καλοκαίρι, καθώς καμουφλάρουν τη φυσική φθορά πολύ καλύτερα από τα σκούρα χρώματα.

naked_pedicure_trend
https://www.instagram.com/millymason_/?hl=en

French tips

Το απόλυτα κλασικό γαλλικό μανικιούρ βρίσκει τη θέση του και στα νύχια των ποδιών σου, βασισμένο σε μια ουδέτερη ροζ βάση με μια λεπτή, διακριτική λευκή γραμμή στην άκρη. Είναι η διαχρονική επιλογή που δεν αποτυγχάνει ποτέ, αποπνέει πολυτέλεια και ζητείται διαρκώς στα ινστιτούτα αισθητικής κάθε καλοκαίρι.

Περιποιημένο πεντικιούρ με λευκό βερνίκι νυχιών, εμπνευσμένο από το Journal Nails για επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι.
https://www.instagram.com/journal_nails/

Cherry red

Το κόκκινο παραμένει η σταθερή αξία που τραβάει τα βλέμματα χωρίς ποτέ να φεύγει από τη μόδα, ιδανικό για εσένα που δεν θες να περιοριστείς αποκλειστικά σε παστελ τόνους. Στα πόδια σου, κολακεύει κάθε τόνο επιδερμίδας, από τις πιο ανοιχτόχρωμες μέχρι τις πιο μαυρισμένες, ταιριάζει εξίσου με casual σανδάλια ή βραδινά παπούτσια και εκπέμπει αυτοπεποίθηση και πάθος.

kokkino_pedicure
www.pexels.com

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