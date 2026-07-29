Beauty 29.07.2026

Chrome pedicure: Το λαμπερό εφέ στα νύχια που θα φοράς όλο το καλοκαίρι

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Το glossy εφέ που θυμίζει υγρό μέταλλο κατακτά τα trends της σεζόν, μετατρέποντας το πεντικιούρ σε απόλυτο beauty statement
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το chrome pedicure είναι ένα καλοκαιρινό trend που δίνει στα νύχια μεταλλική, γυαλιστερή όψη.
  • Η τεχνική προσφέρει ευελιξία σε συνδυασμούς χρωμάτων και δημιουργεί πολυτελές αποτέλεσμα.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει προετοιμασία νυχιών, εφαρμογή base coat, χρωματικού τζελ και σκόνης.
  • Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιριδίζον βερνίκι ή nude βάση με ψυχρή πούδρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς η εποχή των ανοιχτών παπουτσιών και των σανδαλιών βρίσκεται στην κορύφωσή της, η περιποίηση των ποδιών αποκτά ακριβώς την ίδια σημασία με εκείνη των χεριών. Αν υπάρχει ένα beauty trend που αξίζει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αυτή τη σεζόν, αυτό δεν είναι άλλο από το chrome pedicure, μια τεχνική που χαρίζει στα νύχια μια εντυπωσιακή, γυαλιστερή και σχεδόν υγρή όψη με ιριδίζοντα εφέ.

chrome_pedicure
https://www.instagram.com/millymason_/

Το συγκεκριμένο στιλ ξεχωρίζει για το λαμπερό του φινίρισμα που θυμίζει υγρό μέταλλο, το οποίο αντανακλά το φως και αλλάζει διακριτικά ανάλογα με τη βάση που θα επιλέξεις. Η τεράστια ευελιξία του επιτρέπει αμέτρητους συνδυασμούς, από τους πιο διακριτικούς έως τους πιο τολμηρούς τόνους, προσφέροντας ένα εξαιρετικά πολυτελές και τρισδιάστατο αποτέλεσμα κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

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Πώς να πετύχεις το τέλειο chrome pedicure σε 4 βήματα

Η διαδικασία για ένα άψογο αποτέλεσμα ξεκινά με την προετοιμασία των νυχιών, όπου καθαρίζεις και απολυμαίνεις τα πόδια σου, κόβεις και δίνεις σχήμα στα νύχια και σπρώχνεις απαλά τα πετσάκια. Ένα ελαφρύ λιμάρισμα της επιφάνειας βοηθάει τα προϊόντα να «πιαστούν» καλύτερα. Στη συνέχεια, εφαρμόζεις μια λεπτή στρώση base coat, φροντίζοντας να καλύψεις τα πλαϊνά και την άκρη του νυχιού, και πολυμερίζεις κάτω από τη λάμπα για περίπου ένα λεπτό.

https://www.instagram.com/joliemuse__/
https://www.instagram.com/joliemuse__/

Ακολουθεί το χρωματικό τζελ, εφαρμόζοντας μία ή δύο λεπτές στρώσεις από το χρώμα βάσης, όπως διάφανες λευκές ή λιλά αποχρώσεις, και πολυμερίζοντας κάθε στρώση ξεχωριστά. Στο τελευταίο βήμα, με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου σιλικόνης ή των δαχτύλων σου, περνάς μικρή ποσότητα από τη σκόνη χρώματος κάνοντας απαλό μασάζ μέχρι να αποκτήσεις μια λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια. Τέλος, αφαιρείς την περίσσεια και σφραγίζεις το αποτέλεσμα με δύο στρώσεις top coat.

Εναλλακτική λύση για το σπίτι και SOS συμβουλές

Αν η διαδικασία με τη σκόνη σού φαίνεται περίπλοκη, υπάρχει ένας πολύ πιο εύκολος δρόμος: μπορείς να αντικαταστήσεις το pigment με ένα περλέ, ιριδίζον βερνίκι που μιμείται εξίσου επιτυχημένα την αίσθηση του χρωμίου. Αν προτιμήσεις την κλασική μέθοδο, μια απαλή nude βάση σε συνδυασμό με πούδρα σε ψυχρούς τόνους εξασφαλίζει ένα εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/joliemuse__/
https://www.instagram.com/joliemuse__/

Θυμήσου ότι το κλειδί για την επιτυχία κρύβεται στη σωστή προετοιμασία των νυχιών. Απόφυγε τα συνηθισμένα λάθη, όπως το να παραλείψεις το σφράγισμα πριν την πούδρα ή να χρησιμοποιήσεις υπερβολική ποσότητα προϊόντος, διασφαλίζοντας έτσι ότι η εικόνα των ποδιών σου θα παραμείνει αψεγάδιαστη σε κάθε σου βήμα.

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