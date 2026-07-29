Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου

Με μια ματιά Η Φαίη Σκορδά επέλεξε ένα κοραλλί mini φόρεμα με glitter για καλοκαιρινή εμφάνιση.

Το κοραλλί είναι μια φρέσκια εναλλακτική στο κόκκινο, ιδανική για νησιώτικες εμφανίσεις.

Το φόρεμα συνδυάζεται με nude παπούτσια για οπτική επιμήκυνση του ποδιού.

Ολοκληρώστε το look με beach waves, sunkissed μακιγιάζ, ψάθινη τσάντα και χρυσά κοσμήματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα χρώμα που φωνάζει καλοκαίρι, ήλιο και ανεμελιά, αυτό δεν είναι άλλο από το κοραλλί. Όταν μάλιστα συνδυάζεται με τη διακριτική λάμψη του glitter και φοριέται από μια γυναίκα με το αψεγάδιαστο στιλ της Φαίης Σκορδά, τότε έχουμε αυτόματα το απόλυτο inspo για τις φετινές μας εμφανίσεις στα νησιά. Η αγαπημένη παρουσιάστρια έκανε πρόσφατα μια εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας πως το chic island styling απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη και την καλοκαιρινή απλότητα.

Η Φαίη Σκορδά επέλεξε ένα mini κοραλλί φόρεμα με διακριτικό glitter, μια επιλογή που αγκαλιάζει μοναδικά την ηλιοκαμένη επιδερμίδα και προσφέρει μια παιχνιδιάρικη, αλλά ταυτόχρονα άκρως θηλυκή διάθεση. Το κοραλλί είναι η ιδανική εναλλακτική στο κλασικό κόκκινο, καθώς αποπνέει μια φρεσκάδα που ταιριάζει γάντια με τα κυκλαδίτικα σοκάκια και τα βράδια δίπλα στο κύμα. Το glitter δίνει αυτή την απαραίτητη βραδινή πολυτέλεια, χωρίς όμως να γίνεται υπερβολικό, κάνοντας το κομμάτι ιδανικό για ένα cocktail bar ή ένα ρομαντικό δείπνο με θέα το ηλιοβασίλεμα.

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Η δύναμη των nude παπουτσιών και η τέλεια ισορροπία στο styling

Για να πετύχεις το τέλειο νησιώτικο look à la Φαίη Σκορδά, η ίδια η παρουσιάστρια μας δίνει το απόλυτο μάθημα μινιμαλιστικής κομψότητας, συνδυάζοντας το εντυπωσιακό της φόρεμα με nude παπούτσια. Αυτή η επιλογή είναι εξαιρετικά έξυπνη, καθώς τα nude πέδιλα ή mules «ανοιγοκλείνουν» το πόδι, δημιουργούν οπτικά εφέ επιμήκυνσης και αφήνουν όλο το «φως» και την προσοχή να πέσει στο υπέροχο κοραλλί χρώμα και τη λάμψη του glitter, προσφέροντας παράλληλα απόλυτη άνεση στα σοκάκια του νησιού.

Τα μυστικά για sunkissed ομορφιά και ανεπιτήδευτη κομψότητα

Το τελικό αποτέλεσμα απογειώνεται όταν συνδυάσεις το outfit με τα σωστά στοιχεία ομορφιάς και τα κατάλληλα αξεσουάρ. Επένδυσε σε ανάλαφρα, φυσικά beach waves στα μαλλιά και σε ένα sunkissed μακιγιάζ με bronze τόνους στα μάγουλα και juicy gloss στα χείλη. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μια κομψή ψάθινη τσάντα-φάκελο και διακριτικά χρυσά κοσμήματα, κάνοντας κάθε σου βραδινή έξοδο στο νησί αξέχαστη.

1. Marks & Spencers

2. Reiss

3. BSB

4. Sugarfree

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