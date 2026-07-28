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Διατροφή 28.07.2026

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

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Το βερίκοκο δεν είναι μόνο το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο με τη μοναδική γεύση, αλλά και ένας θησαυρός θρεπτικών συστατικών
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα βερίκοκα βοηθούν στην εντερική κινητικότητα και την υγεία του εγκεφάλου μέσω των φυτικών ινών.
  • Βελτιώνουν την πέψη και καταπολεμούν την κατακράτηση υγρών χάρη στα οργανικά οξέα και το κάλιο.
  • Προάγουν υγιές μαύρισμα και επιβραδύνουν τη γήρανση του δέρματος λόγω βήτα-καροτίνης και βιταμινών C, E.
  • Συνιστάται η κατανάλωση 2-3 φρέσκων ή 30-40γρ αποξηραμένων βερίκοκων ημερησίως.
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Το βερίκοκο είναι αναμφισβήτητα για πολλούς το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού, ικανό να ξυπνήσει άμεσα τις πιο όμορφες αναμνήσεις της εποχής. Η γλυκιά, βελούδινη αλλά ταυτόχρονα ελαφρώς ξινή γεύση του φέρνει αμέσως στο μυαλό στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, όπως ένα δροσερό πικνίκ πάνω στην αμμουδιά ή ένα χαλαρό μεσημεριανό γεύμα σε έναν κήπο κάπως απομονωμένο, υπό τον ήχο των τζιτζίκων και στη σκιά των πεύκων. Η πλούσια, ζουμερή του υφή και η γεμάτη αρώματα γεύση του έχουν τη μοναδική ικανότητα να εξαφανίζουν κάθε σκέψη για επιδόρπιο, προσφέροντας παράλληλα μια ευχάριστη και διαρκή αίσθηση κορεσμού και πληρότητας.

Pexels
Pexels

Πέρα όμως από την απολαυστική γαστρονομική τους αξία, τα βερίκοκα κρύβουν μέσα στη βελούδινη φλούδα τους έναν αληθινό θησαυρό ευεργετικών ιδιοτήτων για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιστημονικές έρευνες και διατροφικές αναλύσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που οι λάτρεις του φρούτου γνωρίζoντας από παλιά: πρόκειται για έναν εξαιρετικά ωφέλιμο σύμμαχο της υγείας. Επαγγελματίες διατροφολόγοι και ειδικοί υγείας τονίζουν πως η συστηματική κατανάλωση βερίκοκων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και ολόκληρου του χρόνου, προσφέρει πολλαπλά οφέλη που αφορούν τόσο την εύρυθμη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και την εντερική ισορροπία, όσο και την προστασία, την αναζωογόνηση και την προετοιμασία της επιδερμίδας μας απέναντι στις απαιτήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας.

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1. Διευκολύνουν την εντερική κινητικότητα

Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες (όπως η πηκτίνη και η κυτταρίνη), τα βερίκοκα αποτελούν σύμμαχο ενάντια στη δυσκοιλιότητα. Οι ίνες αυτές βοηθούν στη συγκράτηση του νερού, μαλακώνουν τα κόπρανα και αυξάνουν τον όγκο τους, διευκολύνοντας σημαντικά την πέψη και τη λειτουργία του εντέρου.

2. Ενισχύουν το μικροβίωμα και την υγεία του εγκεφάλου

Τα βερίκοκα λειτουργούν ως πρεoβιοτική τροφή, τρέφοντας τα ευεργετικά βακτήρια του εντέρου και διατηρώντας τη ισορροπία του μικροβιώματος. Επιπλέον, η ζύμωση των φυτικών ινών από τα βακτήρια απελευθερώνει λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της νευροφλεγμονής και προάγουν τη συναισθηματική ισορροπία.

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Pexels

3. Βελτιώνουν τη διαδικασία της πέψης

Η παρουσία οργανικών οξέων (όπως το κιτρικό και το μηλικό οξύ) στα βερίκοκα διεγείρει την παραγωγή πεπτικών ενζύμων. Παράλληλα, επειδή έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη, συστήνονται συχνά σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εντερικής φλεγμονής και αίσθηση πρηξίματος στην κοιλιά.

4. Καταπολεμούν την κατακράτηση υγρών

Το καλοκαίρι το πρήξιμο στην κοιλιά μπορεί να επιδεινωθεί λόγω της ζέστης και της κατακράτησης υγρών. Τα βερίκοκα αποτελούν εξαιρετική πηγή καλίου, ενός μετάλλου με διουρητική δράση που βοηθά αποτελεσματικά στην αποβολή των περιττών υγρών από τον οργανισμό.

5. Προάγουν ένα υγιές και διαρκές μαύρισμα

Πλούσια σε βήτα-καροτίνη (πρόδρομο της βιταμίνης Α), τα βερίκοκα προσφέρουν φωτοπροστασία μειώνοντας τις επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα. Παράλληλα, διεγείρουν την παραγωγή μελανίνης, βοηθώντας το δέρμα να αποκτήσει ομοιόμορφο, υγιές και μακράς διαρκείας μαύρισμα.

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Pexels

6. Επιβραδύνουν τη γήρανση του δέρματος

Οι βιταμίνες C και E που περιέχονται στα βερίκοκα δρουν ενάντια στις ελεύθερες ρίζες, προστατεύοντας τα κύτταρα και μειώνοντας τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες. Η βιταμίνη C είναι επίσης απαραίτητη για τη σύνθεση του κολλαγόνου, το οποίο χαρίζει ελαστικότητα και σφριγηλότητα στην επιδερμίδα.

Πόσα βερίκοκα μπορούμε να τρώμε την ημέρα;

Τα βερίκοκα είναι χαμηλής θερμιδικής αξίας, ένα τυπικό βερίκοκο αποδίδει μόλις περίπου 20 θερμίδες, ενώ διαθέτουν και χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.

Φρέσκα βερίκοκα: Μια ιδανική ημερήσια ποσότητα είναι 2 έως 3 τεμάχια, τα οποία αντιστοιχούν σε μία από τις συνιστώμενες μερίδες φρούτων της ημέρας.

Αποξηραμένα βερίκοκα: Λόγω της συμπυκνωμένης τους μορφής, η προτεινόμενη ποσότητα είναι περίπου 30-40 γραμμάρια ημερησίως (3-4 τεμάχια).

Σημείωση: Τα βερίκοκα σε κονσέρβα περιέχουν αυξημένα επίπεδα απλών σακχάρων και θερμίδων, ενώ χάνουν μέρος των ωφέλιμων βιταμινών τους, καθιστώντας τα φρέσκα ή τα αποξηραμένα την πιο υγιεινή επιλογή.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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Βερίκοκο διατροφή Καλοκαίρι 2026
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