Οι 5 ασκήσεις του Σάκη Τανιμανίδη που θα σε κρατήσουν σε φόρμα όλο το καλοκαίρι

Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει τις 5 βασικές ασκήσεις για να διατηρήσεις το σώμα σου σε φόρμα το καλοκαίρι, εύκολα και χωρίς ακριβό εξοπλισμό

Με μια ματιά Ο Σάκης Τανιμανίδης προτείνει 5 ασκήσεις για καλοκαιρινή φόρμα χωρίς εξοπλισμό.

Οι ασκήσεις είναι λειτουργικές και μπορούν να γίνουν οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματος.

Περιλαμβάνονται ασκήσεις για άνω και κάτω σώμα, κορμό και διόρθωση στάσης.

Οι προτεινόμενες ασκήσεις είναι: έλξεις, κάμψεις με καθίσματα, bended reverse fly με όρθια κωπηλατική, side bends με δικεφάλους και κοιλιακοί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι καλοκαιρινές διακοπές, η χαλάρωση κάτω από τον ήλιο και οι ατελείωτες ώρες στις παραλίες είναι ό,τι πιο απολαυστικό έχει να προσφέρει αυτή η εποχή. Ωστόσο, η αλλαγή της καθημερινότητας και το κλείσιμο των αγαπημένων μας γυμναστηρίων συχνά μας κάνουν να ανησυχούμε για τη φυσική μας κατάσταση και τους μυς που χτίζαμε με κόπο όλο τον χειμώνα.

Ευτυχώς, ο Σάκης Τανιμανίδης, γνωστός για το αθλητικό του background και την αφοσίωσή του σε έναν δραστήριο, δυναμικό τρόπο ζωής, έρχεται να μας λύσει τα χέρια. Με μια σειρά από έξυπνες, λειτουργικές ασκήσεις που δεν απαιτούν ούτε ακριβτό εξοπλισμό ούτε κλειστούς χώρους, μας δείχνει τον δρόμο για να παραμείνουμε σε φόρμα όπου κι αν βρισκόμαστε.

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Είτε βρίσκεσαι σε κάποιο κυκλαδίτικο νησί είτε στο εξοχικό σου, το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη διάθεση, το βάρος του σώματός σου και μερικά απλά αντικείμενα. Δες παρακάτω τις 5 κορυφαίες ασκήσεις που προτείνει ο Σάκης Τανιμανίδης για να κρατηθείς σε φόρμα αυτό το καλοκαίρι, εύκολα και αποτελεσματικά!

1. Έλξεις σε μονόζυγο με εκτάσεις ώμων

Η απόλυτη άσκηση για το πάνω μέρος του σώματος που χαρίζει δύναμη και συμμετρία στον κορμό. Αν βρεις ένα μονόζυγο, μια σταθερή μπάρα στην παραλία ή ακόμα και ένα γερό κλαδί δέντρου, οι έλξεις είναι ο βασιλιάς για την πλάτη και τα χέρια. Συνδυάζοντάς τες με ελεγχόμενες εκτάσεις ώμων, ενεργοποιείς συνολικά όλο το άνω τρισδιάστατο σύστημα του σώματός σου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη στάση σου.

2. Κάμψεις με καθίσματα

Ένα δυναμικό superset που συνδυάζει ιδανικά το κάτω και το πάνω μέρος του σώματος για μέγιστη καύση θερμίδων. Οι κλασικές κάμψεις θωρακίζουν το στήθος, τους ώμους και τους τρικεφάλους, ενώ τα καθίσματα (squats) βάζουν φωτιά σε τετρακέφαλους και γλουτούς. Η εναλλαγή τους ανεβάζει άμεσα τους καρδιακούς παλμούς και ανεβάζει την αντοχή σου στα ύψη.

3. Bended reverse fly με όρθια κωπηλατική

Μια φανταστική επιλογή για να δουλέψεις την πλάτη, τους πίσω ώμους και να διορθώσεις τη στάση του σώματος. Χρησιμοποιώντας ελαφρείς αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ακόμα και δύο μπουκάλια νερό, σκύβεις ελαφρώς μπροστά για τα reverse flies και στη συνέχεια περνάς σε όρθια κωπηλατική. Ένας συνδυασμός που χαρίζει γράμμωση και τονώνει την ευθυγράμμιση της πλάτης.

4. Side bends με δικεφάλους

Οι πλάγιες κάμψεις κορμού φροντίζουν τη μέση και τους πλάγιους κοιλιακούς σου για τέλειο καλοκαιρινό σχήμα, ενώ οι κάμψεις δικεφάλων (bicep curls) εξασφαλίζουν ότι τα χέρια σου θα παραμείνουν σφιχτά και γραμμωμένα. Εκτέλεσε την κίνηση μεθομικά, δίνοντας έμφαση στη σύσπαση των μυών για να δεις γρήγορα αποτελέσματα.

5. Κοιλιακοί

Κανένα καλοκαιρινό πρόγραμμα δεν είναι πλήρες χωρίς την ενδυνάμωση του κορμού. Είτε επιλέξεις κλασικά crunches, είτε δυναμική σανίδα ή ελεγχόμενες άρσεις ποδιών, η εκγύμναση αυτής της περιοχής είναι το κλειδί για σταθερότητα, ισορροπία και φυσικά μια επίπεδη, γραμμωμένη κοιλιά έτοιμη για την παραλία.

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